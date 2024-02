Transparence et fausse fourrure font tendance à la Fashion Week de Milan

Transparence, fausse fourrure.

.. la semaine de la mode milanaise, qui s'est achevée dimanche, a dévoilé une série de tendances pour la mode Femme de l'automne-hiver 2024-2025. Voici les principales:- Transparence -Malgré les frimas hivernaux, les stylistes n'ont pas hésité à parier sur la transparence, que ce soit chez Armani, Prada, Gucci ou Alberta Ferretti.Chez Dolce & Gabbana, la top model Naomi Campbell n'a pas été la seule à frapper les esprits sur le podium.Le duo a consacré presque toute sa collection à une série de looks chic s'inspirant du très classique smoking.Des jupes en soie noir d'encre transparentes nouées sur la hanche ou sur le devant sont associées à des vestes de smoking style boléro, tandis que des chemisiers noirs font équipe avec des ceintures de satin et de légères plumes.L'audace domine avec des robes en résille laissant voir en transparence des shorts noirs échancrés et des soutien-gorges triangulaires.Giorgio Armani a opté pour une vision plus soft, avec des chemisiers bleu layette noués sur le cou ponctuant sa collection japonisante, avec aussi quelques imprimés floraux.Parfaite pour une sortie lounge: une robe rose intense (une couleur inhabituelle pour le maître des couleurs nuancées) tout droit sortie d'un boudoir et ornée de fleurs brodées.- Fausse fourrure -Le débat éthique sur le recours à la fourrure perdure, avec un militant qui dès le premier des défilés a débarqué sur le podium de Fendi, tandis que Max Mara est ciblé par une campagne des défenseurs des animaux.Mais les stylistes ont montré l'étendue des possibilité de la fausse fourrure, que ce soit chez Prada, Diesel, Emporio Armani ou Marni.Marni a présenté son défilé dans une caverne en papier mâché, en présence de Ye (l'ex-Kanye West) et sa femme Bianca Censori, mettant l'accent sur les imprimés léopard et d'autres imitations inspirées du monde animal.Les manteaux sont courts mais oversize avec de longues manches, les étoles en fourrure synthétique noire sont légion.Chez Diesel, le ton est à mi-chemin entre bouclé et laineux, réminiscent du personnage de Chewbacca de la Guerre des étoiles.Emporio Armani privilégie les vestes courtes en rouge et noir, ou marine et vert, avec une touche élégante de gris.Prada parie sur le contraste maximal, n'hésitant pas à associer de la fausse fourrure violette, noisette et bleu roi à des casquettes de loup de mer oversize.- Tricot torsadé et côtelé -Pulls et robes en tricot torsadé et côtelé sont omniprésents sur les podiums milanais cette saison, tout en restant glamour.Max Mara propose une robe en tricot torsadé gris s'enroulant sur le corps, avec un motif en diagonale pour mieux suivre les courbes.Fendi prend une touche British dans ses tricots, mais rien de compassé dans sa collection, avec des capes jetées négligemment sur une épaule, et des pulls portés par dessus des vestes couvrant le cou et les bras mais pas le torse!Pour ses débuts chez Moschino, le styliste argentin Adrian Appiolaza propose un pull en tricot torsadé couleur camel associé avec des perles, un concept classique subverti par l'ajout d'une jupe rouge asymétrique sur des leggings noirs.- Moutarde et vert mousse -Les tonalités automnales moutarde et vert mousse continuent à séduire.Chez Roberto Cavalli, le styliste Fausto Puglisi choisit un jaune moutarde pour les tissus inspirés du marbre rythmant ses créations, tandis qu'une teinte plus vive surgit d'une robe en satin chez Philosophy.Gucci aussi vote moutarde pour une large veste avec un décolleté plongeant, puis passe au vert mousse pour un long manteau en cuir.Chez Alberta Ferretti, le vert infuse un luxueux pardessus en laine avec un châle assorti, de même qu'une longue jupe en satin avec un corsage en dentelle.Un manteau avec de généreux revers s'orne lui aussi de vert mousse chez Fendi, où le styliste Kim Jones a recouru à cette teinte pour d'autres vêtements et accessoires, dont des bottes en cuir qui montent au-dessus du genou.