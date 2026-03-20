À retenir ce soir : "points noirs paysagers" du volcan, campagne municipale tendue, éruption au volcan, nouveau de Mpox et choc frontal

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 20 mars 2026 : - Le Parc national veut démanteler les "points noirs paysagers" du volcan - À trois jours du second tour, la campagne se tend dans les villes-clés - Volcan : les fontaines de lave toujours actives, La Réunion continue de s'agrandir - Mpox : un nouveau cas importé détecté à La Réunion - Saint-Benoît : choc frontal entre deux véhicules dans les rampes de L'Echo, l'hélicoptère du SMUR mobilisé

Le Parc national de La Réunion mène depuis plusieurs années, et avec ses partenaires, des opérations pour préserver son écosystème à travers des opérations de démantèlement des installations obsolètes (relais de communication, stations de surveillance météorologique et volcanique, clôtures, jumelles...), notamment au volcan. Les dernières éruptions successives du piton de la Fournaise ont mis en exergue les caractéristiques naturelles de ce milieu, qui demeure fragile et à préserver. En 2025, 15 installations ont été démantelées et évacuées du massif.

La fièvre monte à trois jours du second tour des élections municipales, en particulier dans les grandes villes où les scrutins sont très serrés comme à Toulouse, Toulon ou à Marseille qui a vu s'affronter les deux principaux candidats à la télévision.

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce vendredi 20 mars 2026 pour son 36ème jour de spectacle. Un temps ralentie, l'activité des fontaines de lave a pris de plus belle dans la nuit mercredi à jeudi. Les coulées qui se jettent dans l'océan continuent d’agrandir La Réunion. Le show est magnifique mais il peut être dangereux. S'approcher trop près de la lave, ou sortir des sentiers est "un risque mortel" rappelle la préfecture. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dix personnes égarées à proximité de la coulée - dans une zone interdite au public -, ont dû être secourues.

Au 18 mars 2026, un nouveau cas de Mpox importé a été identifié à La Réunion. En tout, sept cas sont identifiés sur le territoire. Il s'agit de trois cas importés de Madagascar et de quatre cas autochtones (dont trois cas de transmission secondaire à partir d’un cas importé). L'Agence régionale de santé rappelle qu'il est important de se signaler devant toute suspicion clinique.

Un accident est survenu ce vendredi 20 mars 2026 sur la RN3 Saint Benoît, dans le secteur des rampes de L'Echo. Un choc frontal est survenu entre deux véhicules. L'hélicoptère du SMUR a été mobilisé, ainsi que les pompiers. Sur la RN3, l’accident est désormais terminé. La route est rouverte à la circulation.