[Photos-Vidéos] 36 jours d’éruption au volcan : la lave se jette toujours à l’eau et continue d’agrandir La Réunion

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce vendredi 20 mars 2026 pour son 36ème jour de spectacle. Un spectacle à la fois unique par sa beauté et ses fontaines de lave qui se jettent dans l'océan et continuent d’agrandir La Réunion, mais à la fois dangereux. S'approcher trop près de la lave, ou sortir des sentiers est "un risque mortel" rappelle la préfecture. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dix personnes égarées à proximité de la coulée - dans une zone interdite au public - ont été secourues (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

La préfecture de La Réunion a annoncé jeudi dans un communiqué un renforcement des dispositifs de sécurité autour des coulées du Piton de la Fournaise, face à l'afflux de curieux prenant des risques inconsidérés.

Pourtant, les risques sont là et sont pris par les admirateurs, puisque sur les sentiers – officiellement interdits d'accès dans le secteur de la RN2 – se pressent des personnes en maillot de bain, en savate, des enfants en bas-âge et même des personnes en béquilles et surtout sans masque adapté face aux fumées toxiques.

"Votre vie est bien plus précieuse qu'une belle photo ou vidéo", a lancé la préfecture, dénonçant "des prises de risques excessives de la part de certains visiteurs" malgré les mises en garde répétées.

"Ces comportements dangereux, s’ils ne concernent pas tous les visiteurs, peuvent être mortels pour ceux qui les commettent, et inciter d’autres spectateurs à imiter ces mauvais comportements", souligne la préfecture.

Regardez ce spectacle magnifique... mais de loin.

(Vidéo - Jérôme Balleydier - Time in ze box)

En complément des mesures déjà mises en places, le préfet décide donc de la mise en place de plusieurs actions.

La préfecture rappelle qu'il est formellement interdit de quitter la route nationale pour approcher la coulée en d’autres points du Grand-Brûlé, en amont ou en aval de la route nationale. Il a ordonné un contrôle strict du stationnement sur la RN2. La signalétique d'information sur les risques sera renforcée et des points d'information installés aux entrées nord et sud du secteur concerné.

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- Du gaz toxique dans le ciel de l'est de La Réunion -

Le Piton de la Fournaise dégage "des gaz invisibles mais nocifs" qui "peuvent conduire jusqu'à la mort" et la rencontre de la lave avec l'océan provoque "une réaction chimique qui libère de l"acide chlorhydrique sous forme de gaz (...) susceptible d’endommager durablement les poumons", insiste la préfecture, ajoutant que "la lave dépasse les 1.000 degrés".

"Ce panache contient également des particules de lave pulvérisée et des fragments de verre volcanique, pouvant être transportés sur plusieurs centaines de mètres à kilomètres sous l’effet des vents", note l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise

Ce panache, parfois appelé "laze" (lava haze), peut présenter un caractère irritant et corrosif pour les voies respiratoires, la peau et les yeux. Sa dispersion dépend étroitement des conditions météorologiques locales. "Par ailleurs, le contact brutal entre la lave et l’eau peut générer des explosions localisées, projetant des matériaux en fusion et des jets de vapeur à haute température à proximité immédiate du point d’entrée en mer", alertent les volcanologues.

Des explosions pourraient également se produire en cas de déstabilisation de la plateforme. "En effet, cette plateforme, composée d’une accumulation de coulées de lave et de fragments rocheux, reste très instable et fragile. En cas de déstabilisation brutale, des explosions d’intensité variable pourraient survenir."

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026. C'est la première fois depuis 2007 que le feu liquide expulsé par le Piton de la Fournaise traverse la RN2.

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- Comment aller voir l'éruption ? -

- Sur la commune de Sainte-Rose, la route est fermée au niveau du PR78, où un point de retournement provisoire est mis en place. - Sur la commune de Saint-Philippe, la fermeture complète s’étend du PR78 au PR82. "Le stationnement reste autorisé sur la route nationale en amont de ces points de retournement, sur un seul côté de la route nationale (côté montagne), et à l’exclusion de certaines zones habitées ou dangereuses (secteur de Bois Blanc, rampes de la Cage aux lions)", précise la préfecture. Au-delà des points de retournement, "l’accès est autorisé uniquement aux piétons et aux cyclistes jusqu’à la zone d’exclusion, matérialisée par des barrières". Il est demandé aux usagers de respecter scrupuleusement la signalisation qui sera mise en place sur le terrain afin de conserver des conditions de circulation les plus optimales possibles.

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