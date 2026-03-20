À la une de ce samedi : contrôles dans les restaurants, Aïd moubarak, volcan, rétro, mini-séismes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 21 mars 2026 : - Lutte contre le trafic de drogues et les fraudes au code du travail : l'État intensifie ses contrôles dans les bars et les restaurants - Aïd el-Fitr moubarak à tous les Musulman.e.s de La Réunion - Volcan : un site éruptif toujours actif, la lave continue de se déverser dans l'océan - La rétro de la semaine : résultats des élections, municipales 2026, listes du second tour, campagne de l'entre deux tours et un terrain d'étude au volcan - En Alsace, des mini-séismes mettent à mal la géothermie - La pa Météo France i di, sé zot i di - Enfin un peu de soleil pour ce samedi (Photo www.imazpress.com)

Depuis quelques semaines, les fermetures administratives de restaurants et bars semblent se multiplier à La Réunion. Derrière cette apparente multiplication, les services de la préfecture dressent un tableau nuancé, entre la stabilité des contrôles portant sur l’hygiène et l'intensification ciblée des contre le trafic de drogues et les fraudes au code du travail. Un constat partagé par les professionnels du secteur de la restauration.

Après un mois de jeûne, et faute d'avoir pu observer la lune dans le ciel de l'île, le ramadan a pris fin ce vendredi 20 mars 2026 pour les Musulman.e.s sunnites de La Réunion. Ce samedi ont donc lieu les festivités de l’Aïd el-Fitr qui marquent la fin du mois de jeûne et le début d'un nouveau mois dans le calendrier islamique. À noter que les Musulman.e.s chiites ont célébré l'Aïd dès ce jeudi 19 mars.

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce samedi 21 mars 2026 pour son 37ème jour de spectacle. Un temps ralentie, l'activité des fontaines de lave a repris de plus belle dans la nuit mercredi à jeudi. Les coulées qui se jettent dans l'océan continuent d’agrandir La Réunion.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mars 2026 :

• Lundi 16 mars - 14 maires, dont 4 femmes, élus ou réélus au premier tour : du jamais vu à La Réunion

• Mardi 17 mars - Municipales 2026 : la gauche comme la droite toujours bien ancrées à La Réunion

• Mercredi 18 mars - Municipales à La Réunion : entre fusions, maintiens et désistements, les cartes du deuxième tour sont rebattues

• Jeudi 19 mars - Campagne de l'entre deux tours : pressions, tensions et pratiques contestées

• Vendredi 20 mars - Volcan : la lave rencontre la mer et offre un terrain d'étude précieux pour les scientifiques

Dans le nord de l’Alsace, des industriels procèdent à des forages à des kilomètres de profondeur pour exploiter la chaleur naturelle et le lithium du sous-sol. Des projets jugés cruciaux pour la souveraineté énergétique mais qui peuvent causer des mini-séismes... et l’opposition de riverains.

Matante Rosina nous annonce une belle journée pour ce samedi 21 mars 2026 ! Du soleil le matin sur l'ensemble de l'île, et seulement quelques averses l'après-midi sur les hauts de l'ouest. Le vent souffle en rafales de 50 km/h sur Saint-Pierre et Saint-Denis, et la mer reste peu agitée.