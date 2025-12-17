Trump promet aux Américains que "le meilleur reste à venir"

Donald Trump entend convaincre des Américains majoritairement déçus par sa politique économique que l'année 2025 a déjà été "excellente" et que "le meilleur reste à venir", mercredi dans une allocution télévisée.

"Je ferai une adresse à la nation demain soir, en direct de la Maison Blanche, à 21h00" (02h00 GMT), avait annoncé le président américain mardi sur son réseau Truth Social."Le message ce soir sera que nous avons hérité d'un désastre, nous avons fait un boulot formidable et nous continuons, et notre pays sera plus fort que jamais", a-t-il dit à des journalistes mercredi."Il parlera au pays de ses succès historiques cette année" et "lèvera un coin de voile sur certaines décisions à venir l'an prochain", selon sa porte-parole Karoline Leavitt, dans une interview mardi avec Fox News.- "Meilleure économie de l'histoire" -La vision positive du président américain, qui depuis son retour au pouvoir le 20 janvier a engagé un brutal tournant protectionniste et nationaliste, tranche avec l'inquiétude exprimée dans les sondages sur le coût de la vie.Selon une enquête d'opinion PBS News/NPR/Marist publiée mercredi, 61% des Américains jugent que la conjoncture ne leur est pas favorable personnellement, contre 57% en mai.La déception des Américains quant à la politique économique de Donald Trump, reposant en grande partie sur les droits de douane, inquiète les républicains à moins d'un an des élections législatives de mi-mandat.Certains conservateurs ont appelé le président américain à se concentrer davantage sur les sujets intérieurs, à l'heure où les spéculations vont bon train en particulier sur ses intentions militaires au Venezuela.Donald Trump, après un meeting la semaine dernière en Pennsylvanie (nord-est), sera vendredi en Caroline du Nord (sud-est) pour tenter de mobiliser les électeurs.Il a laissé éclater récemment sa frustration face aux sondages, en écrivant sur son réseau Truth Social: "Quand dira-t-on enfin que j'ai créé, sans inflation, peut-être la meilleure économie de l'histoire de notre pays? Quand les gens vont-ils comprendre ce qu'il se passe?"- "Ramener emplois et argent" -Dans un entretien avec Politico, le milliardaire de 79 ans a jugé que l'économie méritait une note de "25/20" (A+++++).Si Donald Trump maintient que la conjoncture est meilleure que la perception qu'en ont ses compatriotes, d'autres responsables demandent aux Américains d'être patients, en rejetant la responsabilité de la vie chère sur le précédent président, le démocrate Joe Biden.L'un des principaux conseillers économiques de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a réagi mardi à la progression du taux de chômage en novembre en rappelant que la croissance économique restait forte et en déclarant: "Généralement, les créations d'emplois suivent."Il a prédit qu'il faudrait six mois pour que l'emploi industriel rebondisse, grâce selon lui aux investissements rendus possibles par le président américain.Les électeurs "savent que Rome ne s'est pas faite en un jour. Ils savent que ce que Joe Biden a cassé ne sera pas réparé en une semaine", a déclaré de son côté le vice-président JD Vance, pendant un meeting mardi en Pennsylvanie."Nous devons persévérer. Nous devons continuer à travailler pour ramener de bons emplois et de l'argent aux Etats-Unis", a-t-il ajouté.