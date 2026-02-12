Tuerie au Canada: journée de deuil, le Premier ministre Mark Carney se rendra sur place

Le Premier ministre canadien Mark Carney va se rendre à Tumbler Ridge, petite ville minière de l'ouest du pays, où une journée de deuil a été décrétée jeudi après la tuerie qui a fait huit morts, principalement des enfants, deux jours plus tôt.

Peu habitué aux tueries de ce type contrairement au voisin américain, le Canada est sous le choc après cette attaque qui a également fait 25 blessés et s'est déroulée en grande partie au sein du collège-lycée de la ville, située dans la province de Colombie-Britannique.La date exacte de la visite du Premier ministre canadien n'a pas encore été précisée car les détails doivent "être finalisés avec les autorités locales", a expliqué à l'AFP son cabinet.Jeudi matin, la ville est étrangement vide, les rues sont désertes et la plupart des commerces sont fermés, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place, alors qu'une journée de deuil a été décrétée comme dans le reste de la province.A proximité de l'école et de la cour de récréation, un petit bouquet de fleurs a été déposé au pied d'un arbre mais aussi des peluches, une licorne rose...De l'autre côté de l'établissement, les rubans jaunes de la police sont toujours en place autour des bâtiments et du terrain de volley-ball recouvert de neige. Dans les rues de la ville isolée connue pour son tourisme de plein air et sa proximité des montagnes, la plupart des quelque 2.300 habitants évitent les journalistes qui ont afflué en masse depuis mardi.- Minute de silence -Selon la police, la personne soupçonnée de l'attaque était une habitante de la localité âgée de 18 ans, dont les enquêteurs cherchent désormais à comprendre le profil et le mobile.Cette jeune femme, Jesse Van Rootselaar, présentée par les autorités comme transgenre, a tué cinq enfants de 12 et 13 ans et une éducatrice de 39 ans dans l'établissement scolaire. Elle avait avant cela également abattu sa mère et son frère dans une résidence.Elle s'est donné la mort avant de pouvoir être appréhendée.Les autorités affirment ne pas connaître le mobile pour l'instant. Elles assurent s'être plusieurs fois rendues au domicile de la suspecte par le passé pour des problèmes de santé mentale.Si l'enquête se poursuit, sur place l'heure est au recueillement: le gouvernement de la province a décrété une journée de deuil en l'honneur des victimes. Dans la province des cérémonies officielles ont été annulées et une minute de silence est prévue à midi."La fusillade horrible et les pertes tragiques en vies humaines à Tumbler Ridge ont dévasté cette petite communauté et ont touché des gens en Colombie-Britannique, au Canada et dans le monde entier", a indiqué le gouvernement provincial dans son communiqué.Sur place, les habitants avaient organisé mercredi soir une veillée d'hommage. Ils étaient venus nombreux déposer des fleurs, des bougies ou des peluches autour d'un arbre.Beaucoup d'adolescents étaient présents, nombre d'entre eux en larmes.Emphraim Almazan, arrivé il y a trois ans pour travailler dans une mine, a confié à l'AFP qu'il "n'arrivait pas à croire" qu'un drame comme ça se soit déroulé là.Tout le monde à Tumbler Ridge connaît une victime, a aussi assuré Kevin Matthews, mineur à la retraite. "Pour aller de l'avant, il va falloir être aux côtés des familles en deuil, être proche d'elles," a-t-il dit à l'AFP.