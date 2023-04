Twitter en voit de toutes les couleurs avec les nouveaux badges bleus, gris et dorés

Nouveaux badges bleus, étiquettes qui disparaissent, annonceurs obligés de payer.

.. Le remaniement du système d'authentification des comptes sur Twitter, censé donner du contexte aux utilisateurs, a continué à susciter des polémiques vendredi.La plateforme dirigée par Elon Musk a commencé par retirer jeudi les anciennes coches bleus des profils qui les avaient obtenu dans le passé au nom de leur notoriété mais qui n'ont pas souscrit au nouvel abonnement Twitter Blue.Certains élus ou personnalités religieuses, comme le républicain Kevin McCarthy ou le Pape, ont reçu à la place une coche grise, réservée aux comptes du gouvernement ou de certaines organisations.Vendredi, l'AFP a constaté que Twitter a supprimé les étiquettes controversées "média affilié à l'Etat" et "média financé par des fonds gouvernementaux" des pages de grands médias comme l'américain NPR ou le canadien CBC, mais aussi l'agence officielle chinoise Xinhua (Chine nouvelle).Les "médias affiliés à un État" sont ceux dont le contenu éditorial est "contrôlé par cet État par le biais de ressources financières, de pressions politiques directes ou indirectes et/ou d'un contrôle sur la production et la distribution", pouvait-on lire sur le centre d'aide de Twitter.Ceux qui sont "financées par un État et dotées d'une indépendance éditoriale, comme la BBC au Royaume‑Uni ou NPR aux États‑Unis" n'en font pas partie, poursuivait ce texte.- Moins de 5% de conversion -De Donald Trump à Beyoncé, de nombreuses personnalités ont donc perdu jeudi leur marque distinctive, tout comme des centaines de milliers de comptes moins connus (journalistes, universitaires, associations...).Twitter Blue, la nouvelle formule à 8 ou 11 dollars par mois lancée l'année dernière dans la plus grande confusion, doit permettre selon Elon Musk de mettre tout le monde à égalité, de lutter contre les faux profils et aussi de diversifier les sources de revenus de l'entreprise.Mais d'après les données de Travis Brown, un développeur informatique spécialisé dans les réseaux sociaux, moins de 5% des 407.000 comptes qui avaient l'ancien badge bleu gratuit se sont abonnés.La plateforme est dans une position financière délicate à cause de la fuite de nombreuses marques, échaudées par les méthodes et politiques du patron.Entre novembre et janvier, la moitié des 30 principaux annonceurs sur Twitter ont cessé d'y acheter des espaces publicitaires, d'après Pathmatics. Et selon insider Intelligence, les revenus de Twitter chuteront de 28% cette année.Pour ne rien arranger, le groupe californien exige désormais des annonceurs qu'ils s'abonnent à Twitter Blue ou payent au moins 1.000 dollars par mois pour être une "organisation vérifiée" (badge gris ou doré), d'après un message consulté par Bloomberg et publié par le consultant Matt Navara.- "On va me juger" -"Ce changement est conforme à la stratégie de vérification de Twitter: améliorer la qualité des contenus et votre expérience", assure le message.Dans l'immédiat, le remplacement des anciennes coches bleues gratuites, gages de crédibilité, par les payantes, perçues comme un soutien à Elon Musk, suscite dérision et acrimonie sur la plateforme."Je sais qu'on va me juger parce que j'ai la coche bleue, mais tant pis, j'ai besoin du bouton pour éditer mes tweets", a tweeté jeudi Marques Brownlee, un créateur de contenus suivi par 6 millions d'utilisateurs.Du côté des médias, plusieurs organisations - comme NPR ou la radio publique suédoise Sveriges Radio - avaient décidé de quitter le site pour protester contre les mentions niant leur indépendance, rajoutées suivant la politique de "transparence" Elon Musk.Le patron de Tesla et SpaceX, qui ne fait pas mystère de son mépris pour les médias d'information, avait initialement considéré comme "juste" la décision de qualifier NPR de "média affilié à l'Etat américain", une étiquette auparavant réservée à certains organes de presse liés à des régimes autocratiques.La Chine est le premier marché de Tesla et le groupe dispose d'une usine à Shanghai.Début avril, le compte du New York Times avait perdu sa certification après qu'Elon Musk ait qualifié l'information qui y est publiée à "de la propagande, même pas intéressante" et son fil d'actualité à "l'équivalent sur Twitter d'une diarrhée, illisible".