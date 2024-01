Ukraine: au moins 13 blessés dans une frappe russe sur un hôtel à Kharkiv

Deux missiles russes ont frappé mercredi soir un hôtel à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, faisant 13 blessés, parmi lesquels deux journalistes étrangers, ont annoncé jeudi les autorités ukrainiennes.

"Treize personnes ont été blessées. Parmi elles, deux journalistes des médias turcs : un citoyen turc et un citoyen géorgien", a déclaré le parquet général ukrainien sur Telegram.Les secours ont également confirmé le chiffre de 13 blessés à ce stade.Dix personnes sont "hospitalisées", a précisé dans son communiqué le parquet ukrainien.Plus tôt dans la nuit, le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, avait assuré sur Telegram qu'un des blessés se trouvait "dans un état très grave".Plusieurs autres bâtiments, dont deux immeubles résidentiels, ainsi que des voitures ont également été endommagés par la frappe russe, a précisé le maire.Selon Oleg Synegoubov, gouverneur de la région de Kharkiv, vers 22H30 (20H30 GMT) les deux missiles russes S-300 ont touché l'hôtel, situé dans le district de Kyivskyi et à l'intérieur duquel se trouvaient 30 civils.Il a indiqué que la personne la plus grièvement blessée était un homme de 35 ans. Les autres blessés sont trois hommes âgés de 31 à 38 ans et sept femmes âgées de 23 à 71 ans, a-t-il poursuivi.Au total, 19 personnes ont été évacuées par les secours ukrainiens, ont déclaré ces derniers sur Telegram, publiant aussi une vidéo des opérations de sauvetage, montrant un petit immeuble aux vitres soufflées.Située à une trentaine de kilomètres de la frontière russe, Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, est régulièrement la cible de bombardements.De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé dans la nuit avoir "détruit" quatre drones ukrainiens au-dessus des régions de Toula, Kalouga et Rostov.Les autorités régionales de Voronej, dans l'ouest de la Russie, ont elles, par ailleurs, indiqué qu'un drone ukrainien avait touché "le toit d'un bâtiment non résidentiel", sans toutefois faire de blessés.