Ukraine : Chaos routier à Kiev après la fermeture d'un pont touché par des frappes russes

De grands embouteillages paralysent vendredi une bonne partie de la capitale ukrainienne après la fermeture d'un pont important reliant les deux rives de Kiev et touché pendant la nuit par de nouvelles attaques de drones russes.

Ces frappes ont touché pendant la nuit le pont Sud, qui a ensuite été complètement fermé à la circulation, a annoncé le maire, Vitali Klitschko, précisant que le trafic avait également été limité sur deux autres ponts majeurs de Kiev.

Ces restrictions ont provoqué, selon des journalistes de l'AFP, d'importants embouteillages dans la capitale ukrainienne aux quelque 3 millions d'habitants et qui dépend fortement de ses huit ponts enjambant le Dniepr.

L'application de navigation Waze signalait toujours, en milieu de journée, d'énormes bouchons sur les routes longeant ce fleuve qui divise en deux la capitale, rendant quasiment impossible les déplacements d'une rive à l'autre.

"Il n'y a tout simplement aucun moyen de s'y rendre. Rien. Impossible de traverser les ponts aujourd'hui", a déclaré, dépitée, à l'AFP, Tetiana Ossypenko, une couturière de 49 ans, qui a tenté pendant trois heures de se rendre à son travail sur la rive gauche.

La veille, le pont Sud, qui supporte également une ligne de métro, avait été frappé par des drones russes avant d'être touché de nouveau plusieurs fois pendant la nuit, selon les autorités ukrainiennes.

Il s'agit des premières attaques importantes contre un pont majeur de Kiev depuis le début de l'invasion russe en 2022, alors que l'Ukraine redoutait depuis longtemps de telles frappes.

- "Situation de plus en plus difficile" -

Ces bombardements interviennent alors que la Russie accentue ces dernières semaines ses attaques meurtrières à travers le pays. A Kiev, particulièrement ciblée, les sirènes d'alerte aérienne retentissent sans cesse.

Des frappes répétées contre des trains et des stations-service ont déjà touché les réseaux ferroviaire et routier ainsi que des sites de logistique et de communication à Kiev et dans sa région.

A Kiev, la circulation sur deux autres ponts majeurs, Paton et Métro, a également été limitée vendredi, selon le maire. Aucune attaque n'a été signalée contre ces structures.

Des journalistes de l'AFP ont par ailleurs constaté dans la matinée des restrictions temporaires sur un quatrième pont, Darnytsky.

L'ambassadrice de l'UE à Kiev Katarina Mathernova a déploré "le chaos routier" causé par les bombardements.

"Kiev tente de traverser une nouvelle matinée. Les parents doivent toujours emmener leurs enfants à l'école. Les gens doivent toujours se rendre au travail, a-t-elle écrit sur Facebook.

La situation devient de plus en plus difficile".

Selon l'armée ukrainienne, dans la nuit de jeudi à vendredi, la Russie a attaqué le pays avec plus de 100 drones, dont près de 50 à réaction, plus difficiles à abattre. L'Ukraine a affirmé en avoir neutralisé la majorité.

Lors de l'attaque, un immeuble résidentiel à Kiev a été touché et une personne y a été retrouvée morte par les pompiers alors qu'ils y éteignaient un incendie déclenché par l'impact, ont indiqué les services de secours.

- F-16 contre drones à réaction -

Face aux dévastatrices frappes de Moscou, l'Ukraine mène des attaques en représailles depuis des mois sur le territoire russe, en particulier sur les raffineries, pour tenter d'assécher la manne des hydrocarbures qui finance l'effort de guerre gigantesque du Kremlin.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ainsi affirmé vendredi que de nouvelles frappes de son armée avaient touché des sites pétroliers et militaires dans plusieurs régions russes.

Jeudi soir, il avait déjà déclaré que l'Ukraine avait utilisé, pour la première fois au combat, le FP-7, un missile balistique tactique de fabrication nationale.

L'Ukraine manque néanmoins de moyens antiaériens contre les missiles balistiques, très difficiles à abattre, et contre de nouveaux drones à réaction, beaucoup plus rapides que les appareils classiques.

Dans un entretien avec le journal Financial Times, M. Zelensky a indiqué que les avions F-16, de fabrication américaine et fournis à Kiev par des alliés, se montraient efficaces contre les drones à réaction, mais que trop d'avions - environ la moitié - passaient de longues périodes en Europe pour y être réparés et entretenus.

La diplomatie ukrainienne a de son côté affirmé vendredi utiliser toujours "intensivement" ses chasseurs, démentant les informations du journal américain Wall Street Journal selon lesquelles des problèmes de maintenance en ont immobilisé la majeure partie.

AFP