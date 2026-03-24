Ukraine : des frappes massives russes font au moins cinq morts à travers le pays

Une attaque massive russe a fait au moins cinq morts et plus d'une vingtaine de blessés en Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, alors que l'attention internationale continue d'être tournée vers la guerre au Moyen-Orient aux dépens du processus de négociation sous médiation américaine entre Moscou et Kiev.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a visé le pays voisin avec 392 drones et 34 missiles, dont 365 et 25 respectivement ont été interceptés pendant une nouvelle nuit d'alerte aérienne sur l'ensemble du territoire.

"Ces chiffres montrent clairement qu'il faut davantage de protection pour sauver des vies", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux,

Le dirigeant ukrainien a plaidé pour plus de production européenne de missiles de défense antiaérienne et pour que "tous les accords de défense antiaérienne soient mis en place à temps".

Dans son adresse quotidienne lundi soir, il avait averti de la possibilité d'une "frappe massive" dans la nuit.

Selon les autorités locales, les frappes russes ont fait cinq morts et plus de vingt blessés dans les régions de Poltava (centre), Zaporijjia (sud), Kharkiv (est), Kherson (sud), Soumy (nord) et Dnipropetrovsk (est).

Une personne est morte et au moins neuf ont été blessées dans la ville de Zaporijjia, située aujourd'hui à seulement quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front, selon le chef de l'administration militaire régionale Ivan Fedorov.

La ville a été visée "d'abord avec six frappes de drones, puis avec cinq missiles" qui ont touché des zones résidentielles et des infrastructures, a-t-il affirmé.

A Poltava, le chef de l'administration régionale Vitali Dyakivnych a fait état sur Telegram d'au moins deux morts et 12 blessés dans une première attaque, qui a provoqué des incendies et des dégâts dans des immeubles résidentiels et un hôtel.

Près de la ville de Kharkiv, une frappe de drone sur un train électrique stationné à Slatyne a fait un mort parmi les passagers, selon le bureau du procureur régional.

Le corps d'un homme a également été retrouvé dans les décombres d'une habitation à Kherson, ont indiqué les services de secours ukrainiens.

- "Terreur" -

Une femme de 76 ans a été blessée à Dnipropetrovsk dans un incendie de maisons après que l'armée russe "a attaqué deux districts de la région à plus de 20 reprises à l'aide de drones et d'artillerie", a rapporté sur Telegram le chef de l'administration régionale Oleksandr Ganja.

Le conducteur d'un minibus a également été blessé dans une frappe de drone russe dans la région de Soumy, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale Oleg Grygorov, précisant qu'il n'y avait aucun passager à bord au moment de l'attaque qu'il a qualifiée de "délibérée".

"Quand la Russie échoue sur le champ de bataille et ne parvient pas à imposer sa volonté à la table des négociations, elle se tourne vers la terreur contre les civils", a dénoncé mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga.

Le ministère russe de la Défense a lui affirmé avoir ciblé en Ukraine "des entreprises du complexe militaro-industriel" et des aérodromes militaires.

Il a par ailleurs dit avoir détruit 55 drones ukrainiens "au-dessus des régions de Koursk, Belgorod, Briansk, Kalouga, Toula, Lipetsk (ouest, nldr), de la République de Crimée, de la région de Moscou et de la mer Noire".

Les efforts de négociations sous médiation américaine entre Kiev et Moscou afin de mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale, ont été suspendus par l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient.

Une nouvelle rencontre entre les négociateurs de Kiev et les émissaires américains a eu lieu le week-end dernier aux Etats-Unis pour tenter de relancer le processus diplomatique.

Mais le président ukrainien a regretté dimanche, après la fin de cette rencontre, que "la situation autour de l'Iran" soit "le principal point d'attention de la partie américaine".

Il réclame aussi un calendrier "clair" pour la reprise des pourparlers avec Moscou, après plusieurs cycles de discussions ces derniers mois.

AFP