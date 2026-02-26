Ukrainiens et Américains se réunissent à Genève, après de nouvelles frappes russes

Les émissaires ukrainiens et américains se retrouvent jeudi à Genève pour préparer de nouvelles discussions trilatérales avec la Russie afin de mettre fin à la guerre en Ukraine, entrée mardi dans sa cinquième année.

Le rendez-vous en Suisse a été précédé par une nouvelle nuit d'attaques russes en Ukraine.

Moscou a tiré quelque 420 drones et 39 missiles sur son voisin pendant la nuit, faisant des dizaines de blessés, dont des enfants, a annoncé sur X le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La plupart des missiles ont été interceptés, mais des infrastructures cruciales et des immeubles résidentiels ont été touchés dans huit régions, a-t-il précisé.

A Kiev, les journalistes de l'AFP ont entendu des explosions en plein nuit, pendant l'attaque aérienne russe aux drones et aux missiles.

Ces nouvelles frappes ont eu lieu alors que le négociateur ukrainien Roustem Oumerov doit rencontrer à Genève les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump.

Peu avant ces discussions en Suisse, la Russie a par ailleurs annoncé avoir remis un millier de dépouilles de soldats ukrainiens à Kiev, contre les corps de 35 combattants russes.

Mercredi soir, Volodymyr Zelensky et Donald Trump se sont entretenus 30 minutes au téléphone pour évoquer la rencontre de Genève et les préparatifs de nouvelles discussions trilatérales entre Ukrainiens, Russes et Américains, prévues "au tout début du mois de mars", selon le président ukrainien.

L'émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, doit se rendre lui aussi jeudi à Genève "afin de poursuivre les négociations avec les Américains sur le volet économique", selon une source citée mercredi par l'agence d'Etat russe Tass.

M. Dmitriev a déjà rencontré les deux envoyés américains à plusieurs reprises.

Le président Zelensky a affirmé début février que Moscou - par la voix de Dmitriev - aurait proposé à Washington une reprise de la coopération économique et des accords de coopération pour des centaines de milliards de dollars.

- Pression américaine sur Kiev -

Washington fait pression pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Ce pire conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale a fait depuis des centaines de milliers de morts et de blessés, des millions d'Ukrainiens réfugiés à l'étranger et des destructions massives notamment dans l'est et le sud de l'Ukraine.

Mais selon Kiev et ses soutiens européens, l'administration de Donald Trump réclame plus de concessions de la part de l'Ukraine que de Moscou en vue de mettre fin aux hostilités.

"On ne peut pas exercer — je l'ai dit — plus de pression sur nous que sur les Russes, car ce sont eux les agresseurs", a ainsi déclaré le président Zelensky dans un entretien accordé à l'AFP vendredi.

M. Zelensky a par ailleurs précisé mercredi que les discussions avec les Américains à Genève allaient également porter sur le plan économique de "redressement" de l'Ukraine et la préparation d'un nouvel échange de prisonniers de guerre entre Kiev et Moscou.

Le président ukrainien souhaite aussi une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine et Donald Trump pour résoudre les points clés des pourparlers, ce à quoi le dirigeant russe s'est jusqu'à présent refusé.

Les négociations bloquent notamment sur le sort du Donbass, le grand bassin industriel de l'est de l'Ukraine: Moscou réclame que les forces ukrainiennes abandonnent les zones qu'elles y contrôlent, ce que Kiev refuse.

Genève avait accueilli à la mi-février un précédent cycle de pourparlers entre Ukrainiens et Russes sous médiation américaine, qui n'a débouché sur aucun résultat tangible autre qu'un nouvel échange de prisonniers.

Ces échanges sont une des rares avancées concrètes issues des contacts entre les deux belligérants.

Marquant mardi les quatre ans du début de l'invasion russe de l'Ukraine, M. Zelensky s'est félicité que Vladimir Poutine n'ait "pas atteint ses objectifs" de guerre ni "brisé les Ukrainiens" malgré les combats à haute intensité et les bombardements quotidiens du pays par Moscou.



