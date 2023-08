Un adolescent palestinien tué après avoir poignardé un civil à Jérusalem

Un adolescent palestinien a été tué mercredi par un policier israélien après avoir blessé à l'aide d'un couteau de cuisine un civil à Jérusalem, selon la police israélienne.

L'attaque, qualifiée d'"attentat terroriste" par la police a eu lieu vers 21h00 (18h00 GMT) à la station de tramway Shivtei Israël, à la lisière de Jérusalem-Ouest et Est.Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué avoir apporté des soins à un homme d'environ 25 ans blessé dans le dos, qui a été évacué vers un hôpital.Le blessé est dans un état "stable" et "reçoit des soins", selon un communiqué de l'hôpital Shaare Tsedek. Interrogée par l'AFP, la police n'a pas été en mesure de confirmer sa nationalité.L'assaillant, âgé de 14 ans et originaire de Beit Hanina, secteur majoritairement palestinien à Jérusalem-Est, partie de la Ville sainte occupée et annexée par Israël, a été tué sur les lieux de l'attaque, a indiqué à l'AFP Dean Elsdunne, porte-parole de la police israélienne.Sur place, alors que de nombreux juifs ultra-orthodoxes en costumes noirs et chemises blanche observaient le déploiement massif de forces de l'ordre, un photographe de l'AFP a vu le corps de l'assaillant étendu au sol sous une couverture de survieUn policier qui se trouvait à bord d'une rame de tramway, a vu l'attaque "est descendu rapidement" du tram et "a tiré sur le terroriste", a déclaré M. Elsdunne.Dans un communique, le Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza a qualifié l'attaque à la station Shivtei Israël d'"opération héroïque".Depuis le début de l'année, les violences liées au conflit israélo-palestinien ont coûté la vie à au moins 223 Palestiniens, 31 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils, et côté israélien, en majorité des civils dont trois membres de la minorité arabe.