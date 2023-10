Un agriculteur demande sa compagne en mariage avec des lettres géantes taillées dans son champ

Julien Thelliez, un agriculteur de Crèvecœur-sur-l’Escaut dans le Nord, a décidé de déployer les grands moyens pour demander sa main à l'élue de son cœur. C'est alors que l'agriculteur a eu l'idée de prendre son tracteur et une débroussailleuse pour faire sa demande en mariage. Une demande qu'elle a pu découvrir des airs. Il a inscrit "veux-tu m’épouser" sur un champ.

"Lundi, il m’a emmenée dans la plaine en me disant qu’il avait une surprise pour moi. Arrivés dans le champ, un monsieur nous attendait, un pilote de drone. Il m’a dit de regarder l’écran, et au fur et à mesure, j’ai vu le message. J’étais émue, je ne m’y attendais pas du tout", décrit Élodie Bureau dans La Voix du Nord.

En réalité, son fiancé avait cette idée en tête depuis plus d’un an, comme il le précise au quotidien : "j’attendais le bon moment. C’est la météo qui décide". Ainsi, pour être sûr de pouvoir inscrire son message dans le champ, l’agriculteur avait semé des fleurs en juillet. "J’avais tout calculé ! Chaque lettre mesure environ 25 mètres de haut et 15 à 25 de large. Le message, en tout, mesure 180 mètres de long. J’ai fait le gros du travail au tracteur broyeur, et le reste à la débroussailleuse. Ça m’a pris deux jours et demi !", raconte Julien Thelliez.