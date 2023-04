Un Américain jette 200.000 dollars depuis sa voiture et provoque le chaos sur l’autoroute

Une pluie de billets : c’est ce que les conducteurs engagés sur l’Interstate 5, dans l’Oregon (Etats-Unis), ont pu constater. Un automobiliste a en effet jeté environ 200.000 dollars en petites coupures par la fenêtre de son véhicule, relaient ABC7 et Oregon Live. L’homme de 38 ans venait de vider ses comptes et voulait en faire profiter la population.

Mais c’est surtout une scène de chaos qu’il a provoquée sur l’autoroute, à hauteur de la ville d’Eugène. De nombreux usagers se sont arrêtés pour récupérer les billets de 100 dollars et la chasse au trésor a duré jusque tard dans la soirée, indique CNN.

La police reconnaît auprès des médias américains que les badauds ont bien nettoyé la chaussée de tout l’argent « offert » par Colin Davis McCarthy.

Celui-ci aurait expliqué aux autorités qu’il vivait confortablement et qu’il voulait partager ses dollars avec les autres. Or, le trentenaire a agi à l’insu de sa famille. Cette dernière a donc demandé aux automobilistes de rendre les billets trouvés sur la route.

