Un faux avocat arrêté au Kenya après avoir remporté 26 procès… sur 26

Un jeune homme a été interpellé au Kenya après avoir usurpé l’identité d’un véritable avocat. Sans diplôme de droit ni compétences, il a pourtant plaidé avec brio dans les tribunaux.

Et pourtant, le faux avocat a bien défendu ses clients, sans jamais faillir. D’après les autorités judiciaires kenyanes, il aurait utilisé le profil d’un dénommé Brian Mwenda Ntwiga. Ce dernier est, en revanche, bien inscrit à la Law Society of Kenya.

La Central Organization of Trade Unions (organisation centrale des syndicats du pays) a tout de même salué "l’esprit brillant"du suspect qui a réussi à tromper la justice. Soutenu par de nombreux partisans, Brian Mwenda a remercié ses supporters à la sortie du commissariat. "Je voudrais exprimer ma gratitude aux personnes qui me soutiennent et prient pour moi. Avec le temps, je pourrai dissiper ce malentendu. Je pourrai également prouver mon innocence", a-t-il assuré.

Renson Mulele Ingonga, responsable des poursuites pénales à Nairobi (sorte de procureur), a indiqué que le cas de Brian Mwenda n’était pas isolé. Il décrit "une augmentation des cas de personnes non qualifiées se faisant passer pour des avocats de la Haute Cour du Kenya". Selon Nairobi News, une étudiante qui n’avait pas encore terminé son cursus de droit a été interpellée le 16 octobre. Elle se faisait passer pour une véritable avocate.

