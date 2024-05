Un incendie en Inde fait au moins 24 morts, surtout des enfants (municipalité)

Au moins 24 personnes ont été tuées, principalement des enfants, dans un incendie qui s'est déclenché samedi dans un parc d'attraction dans l'ouest de l'Inde, a annoncé un responsable local.

En outre, neuf personnes ont été hospitalisées, a ajouté Prabhav Joshi, responsable au sein de la municipalité de Rajkot dans l'Etat du Gujarat, précisant que le bilan risquait de s'alourdir."La police a arrêté quatre personnes liées à la salle de jeux pour les interroger", a-t-il ajouté. "Nous tentons d'en savoir davantage auprès des propriétaires de l'établissement".Plus de 300 personnes se trouvaient dans une salle d'une structure à deux étages dans le parc d'attraction TRP lorsque l'incendie s'est déclaré, en ce week-end de vacances d'été, a déclaré à la presse Ilesh Kher, officier des pompiers de Rajkot."Les gens ont été piégés par l'effondrement d'une structure temporaire près de l'entrée, qui a rendu l'évacuation difficile", a-t-il ajouté. De plus, la propagation de l'incendie a été facilitée par la nature des matériaux, très inflammables.Les photos prises sur place montrent une structure en tôle ondulée, en grande partie effondrée. Il a fallu près d'une heure pour venir à bout des flammes.Sur les réseaux sociaux, des images (que l'AFP n'a pas pour l'instant été en mesure d'authentifier) montrent des flammes dévorant la structure et faisant s'élever dans le ciel un grand panache de fumée noire.Les pompiers ont indiqué qu'un court-circuit était suspecté d'avoir provoqué la catastrophe.Le Gujarat est l'état d'origine du Premier ministre indien Narendra Modi, qui a posté sur X : "Extrêmement affligé par l'incendie survenu à Rajkot. Mes pensées vont à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Prières pour les blessés".Des photos postées sur le compte Instagram de l'établissement montrent qu'il comprenait un bowling, une piste de karting et des trampolines.Les incendies sont fréquents en Inde en raison du mauvais état des bâtiments, de la surpopulation et du manque de respect des règles de sécurité.En février, onze personnes ont perdu la vie dans un incendie qui a ravagé une usine de peinture dans la capitale New Delhi.En 2022, au moins 27 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées après qu'un gigantesque incendie s'est déclaré dans un immeuble commercial de quatre étages de la ville.En 2016, plus de cent personnes ont été tuées après une explosion massive provoquée par un feu d'artifice dans l'état méridional du Kerala.