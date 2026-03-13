Un militaire français mort "lors d’une attaque" au Kurdistan irakien, annonce Emmanuel Macron

Un militaire français est mort "lors d’une attaque" dans la région d’Erbil au Kurdistan irakien, a déclaré Emmanuel Macron dans la nuit de jeudi à vendredi, annonçant ainsi le premier soldat français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

"L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak", a-t-il écrit, confirmant que plusieurs militaires français avaient été blessés.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Il est le premier soldat français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes israélo-américaines sur l’Iran le 28 février et qui s’est propagée dans plusieurs pays de la région.

"Cette attaque contre nos forces engagées dans la lutte contre Daech depuis 2015 est inacceptable", a écrit le président français, en référence à l’organisation Etat islamique (EI), précisant que "leur présence en Irak s’inscrit dans le strict cadre de la lutte contre le terrorisme".

"La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques", a-t-il souligné.

Six soldats français avaient été blessés dans une "attaque de drones dans la région d’Erbil", avait appris l’AFP jeudi auprès de l’état-major français des Armées.

Ces militaires étaient "engagés dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès de partenaires irakiens", avait ajouté l’état-major sans plus de précision.

Selon le gouverneur d’Erbil, la frappe ayant blessé ces soldats impliquait deux drones et avait eu lieu sur une base située à Mala Qara située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d’Erbil.

Dans le cadre d’une coalition internationale antijihadiste dirigée par Washington, des militaires de plusieurs pays, dont l’Italie et la France, entraînent au Kurdistan irakien des membres des forces de sécurité kurdes.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, la région autonome du Kurdistan irakien et Erbil ont essuyé de multiples attaques imputées à des factions pro-iraniennes et pour la plupart neutralisées par la défense antiaérienne.

Le président français Emmanuel Macron a mis en avant ces derniers jours le "rôle défensif" de la France dans la guerre au Moyen-Orient.

Paris a dépêché pour cela un important dispositif aéronaval autour du porte-avions Charles-De-Gaulle en Méditerranée orientale. Ce dispositif est selon M. Macron appelé à mobiliser huit frégates et deux portes-hélicoptères amphibies dans une vaste zone incluant également la mer Rouge et le détroit d’Ormuz dans le Golfe.

