Un ministre italien fait scandale en évoquant un "remplacement ethnique"

Le ministre italien de l'Agriculture Francesco Lollobrigida, l'un des plus proches alliés de la Première ministre Giorgia Meloni, a fait scandale mardi en mettant en garde contre "le remplacement ethnique" des Italiens par les migrants.

"Nous ne pouvons pas nous résigner à l'idée d'un remplacement ethnique: les Italiens ont moins d'enfants, alors remplaçons-les par d'autres. Ce n'est pas la voie à suivre", a déclaré M. Lollobrigida, membre du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia dirigé par Mme Meloni et beau-frère de la Première ministre.Le parti Fratelli d'Italia a remporté les élections en 2022 avec la promesse de relancer le faible taux de natalité en Italie et de freiner les arrivées de migrants par la mer Mediterranée.Les déclarations de M. Lollobrigida, faites au cours d'un congrès à Rome, ont été stigmatisées par les partis de l'opposition.Elly Schlein, secrétaire du Parti Démocrate de centre-gauche, a condamné des "propos répugnants" ayant "des relents de suprémacisme blanc".En outre, a-t-elle relevé, M. Lollobrigida a tenu ces propos au moment où le président italien Sergio Mattarella assistait à une commémoration au camp de concentration nazi d'Auschwitz.Les opposants accusent la coalition de Mme Meloni, qui comprend la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini, d'alimenter les sentiments anti-migrants en Italie.Quelque 32.700 personnes sont arrivées sur les côtes italiennes en 2023, contre 8.400 au cours de la même période en 2022, une augmentation qui a incité le gouvernement de coalition de Mme Meloni à proclamer la semaine dernière un état d'urgence de six mois.