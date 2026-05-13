Un paquebot confiné à Bordeaux après une suspicion d'épidémie de gastro-entérite

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700 personnes sont confinées à bord d'un paquebot de croisière faisant escale à Bordeaux après un épisode de troubles digestifs et le décès d'un nonagénaire, les autorités évoquant une "mesure de précaution" sur fond d'inquiétudes autour de l'hantavirus.Parmi les 1.233 passagers, en majorité des Britanniques et des Irlandais, une cinquantaine "ont été touchés par des symptômes compatibles avec une infection digestive aiguë", selon la préfecture de Gironde et l'Agence régionale de santé (ARS), qui écartent tout lien avec les cas d'hantavirus détectés sur le navire MV Hondius.Pris en charge par le médecin de bord, les malades ont été isolés dans leur cabine.La situation a été signalée dans la nuit alors que le navire, à bord duquel se trouvent également 514 membres d'équipage, arrivait au port de Bordeaux, où il est actuellement au mouillage sur un quai du centre-ville.Le paquebot "Ambition" de la compagnie britannique Ambassador Cruise Line, parti des îles Shetland au nord de l'Écosse le 6 mai, avait précédemment fait escale à Belfast, Liverpool et Brest. Il doit en principe repartir vers le port de Ferrol dans le nord de l'Espagne, avant un retour à Liverpool prévu le 22 mai.Le pic des symptômes, vomissements et diarrhées, est survenu lundi quand le navire stationnait à Brest, selon les autorités. C'est au cours de cette escale qu'une personne de 92 ans, de nationalité britannique, est décédée à bord d'un arrêt cardiaque, selon les autorités.- "Pas rare" -"À ce stade, aucun lien n'est établi avec l'épisode de gastro-entérite", ont-elles précisé mercredi après-midi.La compagnie propriétaire du bateau, enregistré aux îles Bahamas, a précisé mercredi sur son compte Facebook avoir été alertée d'"une augmentation des cas après l'embarquement à Liverpool", le 9 mai.De premières analyses à bord ont écarté la présence de norovirus, catégorie d'agent infectieux à l'origine de gastro-entérites chez l'humain. Des analyses complémentaires, dont les résultats sont attendus dans la journée, sont en cours au sein du service infectiologie du centre hospitalier de Bordeaux.Face à des rumeurs évoquant la présence de l'hantavirus à bord et pour "éviter toute psychose", les autorités ont expliqué avoir pris ces mesures de précaution "au regard du contexte international"."C'est un climat qui nous conduit à la plus grande prudence, quand bien même ce type d'épidémie sur un bateau, en milieu clos, n'est pas rare", ont-elles déclaré mercredi à la presse.Une épidémie similaire a été signalée la semaine dernière sur un paquebot naviguant dans les Caraïbes, le Caribbean Princess, dont 145 passagers et 15 membres du personnel ont eu la diarrhée ou ont vomi, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américains.- Aucun lien avec l'hantavirus -Outre la présence éventuelle de norovirus sur le paquebot "Ambition", les autorités n'écartent pas l'hypothèse d'une intoxication alimentaire mais excluent tout lien avec l'hantavirus, à l'origine du décès récent de trois passagers à bord du bateau de croisière MV Hondius qui reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert.Un seul cas d'hantavirus a été confirmé en France: une femme de 65 ans, rapatriée du Hondius, dont l'état de santé s'est "dégradé" dans la nuit de dimanche à lundi et qui est hospitalisée à Paris.Les 22 personnes identifiées en France comme cas contacts d'une passagère néerlandaise du MV Hondius décédée de l'hantavirus, sont "actuellement hospitalisées", selon le gouvernement.Les hantavirus, principalement transmis à l'être humain par des rongeurs infectés, font partie des agents pathogènes pouvant provoquer des détresses respiratoires et cardiaques, ainsi que des fièvres hémorragiques.Une fois que le feu vert aura été donné par les autorités sanitaires, les passagers de L'Ambition "seront autorisés à débarquer" à Bordeaux, indique encore la compagnie."On a reçu beaucoup d'eau, l'équipe a fait de son mieux et a continué de tout nettoyer", a témoigné sur Facebook une passagère malade qui voyage en famille."Etre à deux dans une cabine avec ce truc, c'est un challenge!", plaisantait une autre.