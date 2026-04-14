Un sommet germano-ukrainien avec la coopération militaire en toile de fond

Le chancelier allemand, Friedrich Merz, premier bailleur de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, reçoit mardi le président ukrainien à Berlin, vu désormais aussi comme un allié pouvant aider l'Europe à muscler sa défense.

"Des consultations gouvernementales ont lieu aujourd'hui à la chancellerie. A cette fin, le chancelier Merz recevra notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky", a indiqué à la presse un porte-parole du gouvernement allemand.

La rencontre intervient alors que le processus de négociations, initié sous pression de Donald Trump, pour mettre fin à la guerre semble au point mort en raison des profondes divergences notamment au sujet de l'avenir des territoires ukrainiens occupés par la Russie et que Kiev ne compte pas céder.

En outre, la guerre avec l'Iran, déclenchée par les Etats-Unis et Israël, a relégué de facto la question ukrainienne au second plan et nourri la colère du président américain à l'égard des Européens.

Kiev compte dans ce contexte sur le soutien européen pour continuer de résister à Moscou, et notamment sur l'aide de l'Allemagne, son principal soutien militaire et financier.

L'Ukraine a aussi une expertise à faire valoir devant des Européens, qui doivent muscler leurs armées pour faire face à une menace de la Russie qu'ils jugent croissante, mais aussi du fait du désengagement américain.

- Contexte favorable -

Le contexte en Europe est aussi plus favorable à l'Ukraine depuis dimanche, et la défaite électorale du Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche de la Russie, qui bloquait depuis fin 2025 un prêt de 90 milliards d'euros de l'UE au pays en guerre, ainsi qu'un nouveau train de sanctions contre Moscou décidés par l'UE.

L'armée ukrainienne a également une expérience de terrain et technologique sans équivalent en matière de drones militaires, devenus des armes essentielles du fait de leur relatifs faible coût et de leur efficacité et portée croissante.

Une expertise dont Berlin veut profiter, le chancelier Merz ayant débloqué des centaines de milliards d'euros pour reconstruire l'armée allemande, minée par des décennies de sous-financement, afin de pouvoir faire face à une éventuelle agression russe.

La prolifération des drones sur le champ de bataille a propulsé de modestes fabricants ukrainiens au rang d'acteurs majeurs, qu'il s'agisse de moyens d'attaque ou de défense.

La guerre au Moyen-Orient a été l'occasion pour Kiev d'illustrer son expertise, Volodymyr Zelensky dépêchant des spécialistes antidrones et allant lui-même dans des pays visés par les attaques de l'Iran, allié de la Russie.

- Drones germano-ukrainiens -

Dans ce contexte, la société allemande Quantum Systems, spécialisée dans ces aéronefs, a annoncé dans un communiqué mardi matin la création prochaine de "nouvelles coentreprises avec des fabricants ukrainiens".

"Quantum Systems exploite déjà Quantum Frontline Industries (QFI), la première coentreprise germano-ukrainienne", a indiqué l'entreprise allemande.

"La coproduction avec (le groupe ukrainien) Frontline Robotics est actuellement en train d'être portée en Allemagne à 10.000 drones quadricoptères polyvalents destinés aux forces armées ukrainiennes", a-t-il poursuivi.

Autre rendez-vous, les ministres allemand et ukrainien de la Défense, Boris Pistorius et Mykhaïlo Fedorov se retrouvent ainsi mardi matin, avant une réunion mercredi des alliés de Kiev du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine.

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte et le ministre britannique de la défense John Healey sont attendus à Berlin à cette occasion.

Enfin, le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt a reçu Denys Oulioutin, son homologue ukrainien pour les Affaires sociales, alors que l'Allemagne accueille des centaines de milliers d'Ukrainiens depuis le déclenchement de l'invasion russe du 24 février 2022.

Ils ont inauguré un "Unity Hub" à Berlin qui doit proposer des services de conseil, des cours de langue et des manifestations culturelles.

Selon M. Dobrindt, il doit "offrir aux Ukrainiens un véritable point de contact en Allemagne pour discuter avec eux des perspectives d'un éventuel retour".

La question migratoire en général est au centre de l'essor en Allemagne de l'AfD, parti antimigrants et prorusse.



AFP