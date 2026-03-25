Une flottille d'aide humanitaire arrive à Cuba, plongée dans la crise

Le premier bateau d'une flottille transportant des fournitures médicales, des denrées alimentaires et des panneaux solaires est arrivé mardi à Cuba, pays plongé dans une crise énergétique aggravée par le blocus pétrolier imposé par les Etats-Unis.

Le bateau de pêche à la crevette Maguro a accosté à La Havane avec trois jours de retard sur les prévisions, après avoir affronté de forts vents et courants pendant son voyage depuis le Mexique.A l'approche du port et de ses fortifications d'époque coloniale, les militants sont montés sur le toit de l'embarcation, rebaptisée symboliquement "Granma 2.0", en hommage au yacht utilisé par le groupe de guérilleros dirigé par Fidel Castro pour lancer sa révolution en 1956.Ils ont brandi une banderole portant l'inscription "Let Cuba live" (Laissez Cuba vivre), tandis que d'autres, qui les attendaient sur le quai, scandaient "Cuba si ! Bloqueo no !" ("Oui à Cuba, non au blocus"), ont constaté des journalistes de l'AFP.Les premiers envois sont arrivés par avion depuis l'Europe et les Etats-Unis la semaine dernière, dans le cadre de la mission aérienne et maritime appelée "Nuestra America" (Notre Amérique), visant à acheminer 50 tonnes d'aide vers l'île.Deux autres navires sont attendus dans les prochains jours."J'aimerais que tout le monde se mobilise, y compris les Cubains de l'étranger, et vienne faire la même chose, car c'est le peuple qui souffre", a déclaré à l'AFP Amado Rodriguez, un chauffeur de 59 ans qui marchait près de la baie de La Havane.Les activistes soulignent que l'initiative, qui a bénéficié du soutien du gouvernement, vise à soulager la population cubaine dans le cadre du blocus pétrolier de facto imposé par les Etats-Unis.Le président cubain Miguel Diaz-Canel a déclaré sur X que le pays accueillait le Granma 2.0 "avec une profonde gratitude".- "Solidarité internationale" -Un des organisateurs du convoi, l'Américain David Adler, a estimé auprès de l'AFP que l'aide d'urgence acheminée montre au monde "le coût humain du siège de Trump contre Cuba"."Cela démontre que la solidarité internationale peut triompher de l'isolement forcé", a ajouté le coordinateur du mouvement l'Internationale progressiste.Cuba a subi sept coupures générales d'électricité depuis fin 2024, dont deux la semaine dernière, en raison du vieillissement de ses centrales électriques et de la pénurie de carburant.La situation s'est détériorée depuis que le principal allié régional de Cuba, le dirigeant socialiste vénézuélien Nicolas Maduro, a été capturé par les forces américaines début janvier et que le président américain Donald Trump a menacé de sanctionner les pays qui livreraient du pétrole à Cuba.Aucun pétrolier n'est entré à Cuba depuis le 9 janvier. Le Sea Horse, un pétrolier battant pavillon hongkongais qui avait précédemment été signalé comme transportant du gazoil russe vers Cuba, a finalement pénétré dans les eaux vénézuéliennes, selon les données de la société d'analyse maritime Kpler.Le Maguro a quitté vendredi la péninsule du Yucatan, au Mexique, avec 32 personnes à bord, parmi lesquelles des militants venus d'Australie, du Brésil, d'Equateur, d'Italie, du Mexique et des Etats-Unis, ainsi que des journalistes de l'AFP.Au cours de la traversée, l'activiste brésilien Thiago Avila a estimé que d'autres pays devaient venir en aide à Cuba. "Nous ne pouvons pas permettre que le monde et le droit international soient enterrés sous la cupidité de Donald Trump", a-t-il déclaré à l'AFP.Le groupe des 15 pays de la Communauté des Caraïbes (Caricom) a annoncé mardi qu'il enverrait à Cuba, via le Mexique, du lait pour bébé, de la nourriture, des fournitures médicales et des panneaux solaires.Mexico a déjà expédié 3.000 tonnes d'aide vers l'île de 9,6 millions d'habitants le mois dernier et d'autres envois sont prévus.- "Spectacle politique" -Outre les coupures de courant quotidiennes et prolongées que subissent les Cubains, les prix des carburants se sont envolés, les transports publics se font rares et les camions-bennes ne circulent plus, ce qui a entraîné une accumulation de déchets dans les rues.La Havane met les difficultés du pays sur le dos de Washington, pointant du doigt le blocus sur les carburants et un embargo commercial vieux de plusieurs décennies.Les critiques estiment que le gouvernement communiste est responsable de la crise économique et que le convoi est avant tout un soutien politique à Cuba."Tout cela n'est rien d'autre qu'un spectacle politique", a déclaré à l'AFP Luis Zuñiga, ancien prisonnier politique vivant à Miami."La crise de l'électricité à Cuba n'est pas due au blocus pétrolier imposé par le président des Etats-Unis. Elle remonte à bien avant cela", a-t-il affirmé.