Une grenouille marsupiale inconnue découverte au Pérou

Des scientifiques ont identifié dans l'Amazonie péruvienne une nouvelle espèce de grenouille marsupiale, qui transporte ses œufs puis ses petits dans une poche dorsale, ont annoncé mercredi des chercheurs.

Baptisée Gastrotheca mittaliiti, cette espèce mesure entre 2,7 et 3,3 centimètres et a été découverte dans un écosystème de montagne de la région Amazonas, à la frontière avec l'Équateur.

D'un vert vif, elle est dotée de petites protubérances sur le dos. Sa particularité est que ses œufs se développent dans une poche dorsale, sans dépendre d'un milieu aquatique, comme les autres grenouilles.

Le nombre de spécimens à l'état sauvage reste inconnu, mais l'étude classe l'espèce comme "fortement menacée", en raison notamment des effets sur son habitat du changement climatique et des incendies de forêt.

"C'est une preuve supplémentaire de l'énorme richesse naturelle que nous possédons (...) de nombreuses espèces restent encore à découvrir", a déclaré à l'AFP Manuel Oliva, directeur de l'Institut de recherche pour le développement durable Ceja de Selva, rattaché à l'Université nationale Toribio Rodriguez de Mendoza.

La découverte, réalisée en collaboration avec des chercheurs de la Florida International University et de l'Université de Séville, a été publiée dans la revue scientifique néo-zélandaise Zootaxa.

AFP