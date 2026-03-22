Une mère et son fils disparus en Aveyron, d'importants moyens déployés pour les retrouver

Des dizaines de gendarmes sont mobilisés dimanche en Aveyron à la recherche d'une femme de 40 ans et de son fils adolescent, portés disparus depuis vendredi matin, selon le parquet de Rodez qui soupçonne le père de l'enfant, lui aussi introuvable, de les avoir enlevés.

Le procureur de Rodez Nicolas Rigot-Muller a ouvert une enquête judiciaire pour "enlèvement et séquestration de plusieurs personnes", alors qu'aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade."Les personnes enlevées sont une femme et son fils de 13 ans, qui ont disparu de leur domicile de Vailhourles", un village de 650 habitants dans l'Aveyron, a précisé le procureur dans un communiqué."Le mis en cause" est le père de l'adolescent déchu de son droit de visite. Cet ancien policier quadragénaire, domicilié à Savignac (Aveyron), "a déjà été condamné pour non-représentation d'enfant et harcèlement sur ex-conjoint", a ajouté M. Rigot-Muller.Sa compagne actuelle et leur jeune enfant sont également recherchés et n'ont toujours pas été localisés après trois jours d'investigations, selon une source proche de l'enquête. Cette femme avait "facilité" la non-représentation d'enfant pour laquelle son compagnon avait été condamné en 2022, a précisé le procureur à l'AFP.- Avis de recherche -L'enquête a débuté vendredi matin à la suite du signalement effectué par un membre de la famille de la mère de l'adolescent.C'est une "affaire complexe", selon une source proche de l'enquête. La possibilité d'une fuite à l'étranger est envisagée par les enquêteurs et un avis de recherche a été adressé aux autorités des pays limitrophes. En 2021, le père était parti illégalement vers l'Espagne avec son fils, pendant plusieurs jours.D'importants moyens ont été déployés dès vendredi pour mener des recherches en différents lieux de l'Aveyron et du département voisin du Tarn-et-Garonne.Une soixantaine de gendarmes sont mobilisés aidés de drones, d'hélicoptères, d'équipes cynophiles et de plongeurs qui sondent lacs et rivières, selon la Section de recherches (SR) de gendarmerie de Toulouse chargée de l'enquête.Trois techniciens en investigation criminelle ont été dépêchés sur les lieux, sous la direction d'un coordinateur criminalistique, selon la SR dans un communiqué, tandis que le laboratoire scientifique de la police de Toulouse a été sollicité pour réaliser des analyses génétiques en urgence.Disparition volontaire, enlèvement, homicide, les enquêteurs envisagent toutes les hypothèses.Selon une source proche du dossier, le père de l'adolescent, ancien joueur de rugby à XIII, avait déjà participé, avec d'autres pères ayant perdu la garde de leurs enfants, à une grève de la faim devant le tribunal de Rodez et à des manifestations devant la mairie de Villefranche-de-Rouergue, à une quinzaine de kilomètres de Vailhourles.Sur les réseaux sociaux, il affirmait alors que son fils était "en danger" auprès de sa mère et dénonçait l'impossibilité d'obtenir un droit de garde. En mars 2023, il avait affirmé au quotidien aveyronnais Centre Presse que son ex-conjointe exerçait "des pressions" sur leur enfant et se livrait à de "fausses déclarations et de fausses attestations".