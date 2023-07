Vacances : création en 2024 d'un "pass colo" pour les enfants de CM2

Le gouvernement va créer en 2024 un "pass colo", doté "de 200 à 350 euros", pour les enfants de CM2 et sous conditions de ressources, afin d'encourager les familles à recourir aux colonies de vacances, a annoncé jeudi la ministre des Solidarités Aurore Bergé.

Cette mesure s'adressera uniquement aux enfants d'environ 11 ans, pour leur permettre de partir en "colo" pendant l'été entre le CM2 et l'entrée au collège, a précisé à l'AFP l'entourage de la ministre.



Le dispositif sera dédié aux "familles ayant jusqu'à 4.000 euros de revenus mensuels, ça veut dire non seulement des familles avec des revenus modestes mais aussi beaucoup de familles de classes moyennes qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants en vacances", a déclaré la nouvelle ministre, invitée des "4 Vérités" de France 2.



Vu le plafond de ressources retenu, le "pass" sera accessible à environ 80% des enfants de cette classe d'âge, selon l'entourage de la ministre.



"Quand on arrive le premier jour de la rentrée scolaire, la première question que les enfants se posent c'est : +Qu'est-ce que t'as fait pour les vacances ?+ Quand on n'a rien à dire, c'est très difficile, c'est même douloureux pour beaucoup de nos enfants", a dit Mme Bergé sur France 2.



"Les Français ont de moins en moins recours" aux colonies de vacances, a-t-elle déploré, "alors que ça crée des souvenirs collectifs" car les colonies permettent la découverte "de gens différents de nous", de "la nature" et "des sports".



Les familles pourront déposer leur demande de "pass" sur un site internet dédié, géré par les Caisses d'allocations familiales (CAF). La mesure fera partie du "pacte des solidarités", nouvelle politique devant prendre la suite de la stratégie gouvernementale anti-pauvreté 2018-2022, et dont la présentation est prévue en septembre.



La Jeunesse au plein air (JPA), qui rassemble 35 fédérations du secteur éducatif, s'est félicitée dans un communiqué de cette annonce, qui correspond à une proposition qu'elle avait elle-même formulée en mai 2021.



"Cette aide viendra offrir une bouffée d'air frais aux jeunes de ce pays" et aura un "impact positif (...) sur les générations futures", selon Christian Dominé, le président de JPA.



Selon une récente étude de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), 10% des moins de 16 ans ne partent pas en vacances au moins une semaine par an pour des raisons financières.



AFP