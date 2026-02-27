Val-d’Oise : un moniteur d’auto-école enseignait... sans permis de conduire valide

Un comble pour un moniteur d’auto-école : ne pas avoir le permis de conduire. C’est sur ce cas étonnant que sont tombés les gendarmes du Val-d’Oise.

Une situation lunaire au vu des responsabilités qu'il endosse.

Une procédure administrative de retrait de son autorisation d’enseigner a été immédiatement engagée.

Deux autres moniteurs ont été épinglés pour des autorisations d’enseigner périmées, tandis que plusieurs infractions administratives ont été constatées, notamment des défauts de carte grise et l’absence d’équipements obligatoires sur certains véhicules.

