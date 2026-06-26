Venezuela : le monde offre son aide face au plus fort séisme en plus d'un siècle

D'Amérique latine et du monde entier, de l'aide est proposée au Venezuela, 24 heures après que la terre a tremblé comme jamais depuis 1900, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés.

ONU

L'aide internationale s'organise et requerra un "effort collectif massif", prévient le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher.

Des équipes de secouristes spécialisées coordonnées par les Nations unies sont en route pour participer aux recherches de personnes piégées sous les décombres.

Etats-Unis

Les Etats-Unis ont débloqué 150 millions de dollars d'aide, selon le département d'Etat.

Cette somme sera répartie à hauteur de 50 millions de dollars à destination d'organisations humanitaires sur place et de 100 millions de dollars pour le Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires (Ocha).

Deux équipes de secours et de recherche de disparus vont en outre être déployées sur place.

L'armée américaine a annoncé déployer deux navires militaires ainsi que des avions et des hélicoptères afin d'apporter un soutien logistique aux opérations de secours.

Mexique, Cuba, Brésil

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a dit avoir "demandé que l'aide nécessaire se prépare". "Pour l'instant, on nous a demandé de l'aide pour du personnel spécialisé dans le sauvetage et des soignants.

"Les professionnels de santé cubains présents sur place sont pleinement mobilisés et fournissent des soins médicaux à la population touchée", a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Cuba Bruno Rodríguez.

Luiz Inacio Lula da Silva, le président du Brésil qui partage une frontière avec le Venezuela, a assuré de sa "détermination à soutenir le gouvernement de la présidente par intérim Delcy Rodríguez dans la reconstruction des zones touchées de ce pays frère (...)".

Argentine, Chili, Equateur, Salvador

L'Argentine a aussi fait savoir qu'elle suivait de près la situation et était "prête à apporter toute l'aide humanitaire nécessaire". "Au-delà des divergences qui peuvent exister entre nos gouvernements, le président Javier Milei est solidaire du peuple vénézuélien", a fait savoir la présidence.

Déplorant une "tragédie", le Chili du conservateur José Antonio Kast s'est dit "prêt à fournir une aide humanitaire et des secours si besoin est".

Le président équatorien Daniel Noboa - un partisan de Donald Trump - a déclaré avoir "ordonné l'envoi immédiat d'une aide humanitaire".

Le président du Salvador Nayib Bukele a proposé l'envoi de "300 sauveteurs et ambulanciers". "Cinquante tonnes de matériel, de médicaments et de produits de première nécessité sont prêts à partir pour Caracas", a-t-il affirmé.

Uruguay, République dominicaine, Salvador, Costa Rica

Le président uruguayen Yamandu Orsi a souligné "sa volonté d'aider à tout ce que le gouvernement vénézuélien jugera nécessaire".

Jeudi, "dès les premières heures de la journée, des équipes spécialisées dans la recherche, le sauvetage et les secours d'urgence de nos forces armées partiront pour le Venezuela afin de soutenir les efforts déployés par les autorités vénézuéliennes", a annoncé le président de la République dominicaine Luis Abinader.

"Vous n'êtes pas seuls", a déclaré à l'intention de Vénézuéliens la présidence du Costa Rica dans un communiqué.

Chine, Inde

La Chine et l'Inde ont dit être disposées à apporter "toute l'aide possible".

UE et pays membres

"Nous sommes prêts à renforcer notre aide", a déclaré la commissaire européenne chargée des situations de crise Hadja Lahbib, ajoutant que le système européen Copernicus de détection par satellite avait été activé pour contribuer aux opérations de secours sur place.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé l'envoi immédiat d'une "équipe de 85 secouristes français spécialisés en sauvetage-déblaiement".

Les Pays-Bas ont quant à eux annoncé le déploiement d'une équipe de secouristes ainsi que de chiens de recherche et de matériel.

L'Espagne a envoyé des secouristes de l'armée et des services d'urgence de la région de Madrid ainsi qu'une équipe de l'agence espagnole de coopération, a annoncé le Premier ministre Pedro Sánchez.

Un contingent de 54 secouristes de l'armée "combine l'utilisation de chiens de recherche spécialement entraînés et de dispositifs spécifiques comme des caméras de sauvetage et des géophones", a précisé le ministère des Armées. L'équipe de la capitale est composée de sapeurs-pompiers spécialisés dans les structures effondrées, de chiens renifleurs et de professionnels de la santé.

Au Portugal, "il y a une équipe de 50 personnes, peut être 53" en "préparation depuis le début de la matinée", selon le ministre des Affaires étrangères Paulo Rangel.

L'Italie a déclaré être "prête à apporter son aide".

L'armée allemande est prête à dépêcher jusqu'à six avions chargés d'aide et de secouristes.

Vatican

Le pape Léon XIV a envoyé une aide d’urgence de 100.000 euros au Venezuela.

Suisse

Quatre-vingt secouristes et 18 tonnes de matériel sont prêts à être envoyés au Venezuela, a annoncé la Suisse.

AFP