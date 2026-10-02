Vol flydubai : le pilote raconte son ultime effort pour éviter le crash

Le commandant de bord indien Smit Machchhar, attaqué au couteau par son copilote à bord d'un vol flydubai reliant les Émirats à Israël, a raconté avoir livré un ultime effort pour empêcher l’avion de s’écraser, dans ses premières déclarations rendues publiques vendredi.

L'avion, qui transportait 174 personnes - 166 Israéliens et huit membres d'équipage, selon les médias - a dû atterrir mercredi en urgence en Arabie saoudite, d'où les passagers ont été ramenés en Israël le soir même.

Les circonstances exactes de l'incident et les motivations, encore floues, de l'agresseur, font l'objet d'une enquête aux Émirats arabes unis, où les deux pilotes ont été transférés.

Le conseiller diplomatique du président émirati, Anwar Gargash, a pointé vendredi un "acte terroriste grave", en saluant le courage de M. Machchhar.

"J'essayais de sauver ma vie, mais je savais que je ne pouvais pas laisser toutes ces personnes mourir", a déclaré ce dernier depuis son lit d'hôpital lors d'un appel avec le Premier ministre indien Narendra Modi, dont les services ont relayé la séquence.

Pilote depuis 17 ans et commandant de bord depuis 11 ans, Smit Machchhar a raconté s'être aperçu que l'appareil chutait alors qu'il gisait, blessé, dans le cockpit, dont il a réussi à déverrouiller la porte, permettant l'intervention de personnes à bord pour reprendre le contrôle de l'appareil.

"Je savais que c'était ma dernière chance et que la porte était juste là", a-t-il raconté. "Je subissais encore des coups, mais j'ai simplement ouvert la porte et tout le monde est entré".

M. Modi a estimé que son "immense courage" a permis d'éviter "une grande tragédie".

- "Dangers de l'extrémisme" -

Sans attendre les résultats des investigations, Israël a dénoncé une "tentative d'attentat terroriste jihadiste", visant notamment les Émirats et les accords d'Abraham qui ont normalisé les relations entre les deux pays en 2020.

Selon le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, le copilote, de nationalité omanaise, "avait subi un endoctrinement islamiste radical". Il n'a cependant pas exclu la possibilité d'un acte lié à des problèmes psychiatriques.

"Loin des simplifications hâtives (...) et des théories du complot, la vigilance et la prudence restent indispensables face aux dangers de l’extrémisme et du terrorisme", a pour sa part relevé sur X Anwar Gargash.

Le président israélien Isaac Herzog a fait part de son intention de décerner l'une des plus hautes distinctions civiles du pays à cinq passagers israéliens s'étant illustrés par leur "responsabilité collective" pour empêcher l'avion de s'écraser.

Pendant un échange avec la presse à la Maison Blanche mercredi, Donald Trump a lui dit penser que l'Iran était impliqué.

"Je dirais que la réponse est oui, sur la base de ce que j'entends, mais nous travaillons là-dessus en ce moment même", a déclaré le président américain, coutumier des déclarations à l'emporte-pièce.

Flydubai a appelé de son côté à "s'abstenir de toute spéculation prématurée".

- Voyageurs bloqués à Dubaï -

La compagnie a annoncé suspendre ses vols en provenance et à destination d'Israël le temps de l'enquête, bloquant des visiteurs israéliens à Dubaï.

La compagnie israélienne El Al, qui avait annoncé affrêter deux vols spéciaux pour les rapatrier vendredi, a fait état dans la matinée de l'annulation de ces vols, sans plus de détails.

Le ministère des Transports israélien a de son côté déclaré qu'Israël ne pouvait pas mettre en place pour l'heure de liaisons spéciales "en raison de la nécessité d'achever les préparatifs et de se coordonner" avec les autorités émiraties.

El Al a suspendu ses vols entre Israël et Dubaï après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient par des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février.

AFP