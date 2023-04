Vosges: une enfant retrouvée morte, un adolescent en garde à vue

Une fillette de cinq ans a été retrouvée morte mardi dans un sac dans un appartement de Rambervillers (Vosges) et un adolescent connu des services de police a été placé en garde à vue, un fait divers qui a semé la consternation dans la petite ville de 5.

000 habitants.Les parents, une famille roumaine résidant sur place, avaient signalé en début d'après-midi la disparition de leur fille, a déclaré à l'AFP le maire de la commune de 5.000 habitants, Jean-Pierre Michel.Selon lui, "la fillette a été retrouvée dans un appartement, sans vie"."Les agents de la police municipale sont intervenus dans un premier temps, ce sont eux qui ont découvert le corps, et puis les secours sont venus, ils ont essayé de faire des massages cardiaques, mais il n'y avait rien à faire, il était trop tard malheureusement", a-t-il raconté.Le corps dénudé de la victime a été retrouvé, selon le quotidien local Le Républicain Lorrain, dans un sac poubelle dans un appartement situé rue du Parmoulin, à une centaine de mètres de son domicile, rue du Cheval Blanc.Mardi soir, un photographe de l'AFP a vu des gendarmes en uniforme et deux enquêteurs en combinaison blanche au pied de l'immeuble où le corps sans vie a été découvert. Les forces de l'ordre bloquaient l'accès de la rue dans ce quartier ancien de la ville, déserte et plongée dans l'obscurité totale après 22h00.Selon une source proche de l'enquête, l'adolescent a été placé en garde à vue. Il a été interpellé dans l'appartement où a été retrouvé le corps de la fillette. Une autre source proche de l'enquête a précisé qu'il est soupçonné d'avoir déplacé le cadavre.Selon le maire de Rambervillers, ce jeune homme, "âgé de 15 ou 16 ans", était "connu de la police municipale et certainement de la gendarmerie, pour des faits apparentés à des atteintes sexuelles"."Il aurait attiré des jeunes enfants pour avoir des gestes sexuels déplacés", a précisé le maire de la petite ville située à une trentaine de kilomètres au nord-est d'Epinal."Ce jeune homme avait été placé. Il n'y a que quelques semaines qu'il était réapparu sur le territoire de Rambervillers, ce qui inquiétait un petit peu la police municipale, qui était attentive", a déclaré M. Michel, sans pouvoir dire si l'adolescent est ou non originaire de la petite ville.- "Brouiller les pistes" -D'après Le Républicain Lorrain, le jeune homme souffre de troubles psychiatriques et était sorti "il y a quelques semaines" d'une institution spécialisée.Selon le maire, les parents ont dans un premier temps "demandé à des riverains s'ils n'avaient pas vu leur fille en la décrivant, en décrivant comment elle était habillée"."Un jeune homme a dit avoir vu une fille en donnant une direction totalement à l'opposé de là où elle a été retrouvée. C'était sans doute pour brouiller les pistes", selon M. Michel. "Ce jeune homme a été interpellé (...) il est l'auteur présumé des faits", a-t-il ajouté."Tout le monde est retourné (...) Un enfant qui décède, si c'est accidentel, c'est dramatique, mais dans de telles conditions, c'est encore plus douloureux, c'est inexplicable", a déclaré M. Michel.Selon la radio France Bleu, le procureur de la République d'Epinal donnera une conférence de presse mercredi matin."Ce qui rend un grand service à l'enquête, c'est la vidéo protection", s'est félicité le maire de Rambervillers. "On a entre 40 et 50 caméras déployées sur la commune, ce qui permet de certifier les faits. Les bandes ont été récupérées pour être analysées par les services compétents".alh-apz-jcv-bar/sp/dlm