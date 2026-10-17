[Photos] Grand Raid : hommage en images à ceux qui ont vaincu la première journée de course

Depuis ce jeudi 15 octobre 2026, les traileurs et traileuses sont dans les sentiers de La Réunion. Coup de grâce ce vendredi 16 octobre, lorsque le premier de la course, Hugo Deck a remporté de la Diagonale des Fous en 22 heures, 54 minutes et 19 secondes. Le ti coq péi Judicaël Sautron a terminé quatrième. Première féminine, la Néo-Zélandaise Ruth Croft. Du côté de la Mascareignes, Florian Bernabeu-Seguy a gagné chez les hommes et Claire Jacquin chez les femmes. Retour en image sur la première journée de course (Photos : Richard Bouhet, Emmanuel Grondin, Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)