Grève dans les cliniques privées : les hôpitaux publics menacent de rejoindre le mouvement

Dans un communiqué envoyé ce vendredi 17 avril 2026 dans la soirée, l’intersyndicale Santé Sociaux des hôpitaux publics demande que "cesse immédiatement toute pression exercée sur les personnels dans le cadre de ce mouvement" et elle rappelle également que "la réquisition ne peut être décidée que par la préfecture, en lien avec l’ARS". Faute de réponse d’ici lundi, les personnels des hôpitaux publics pourraient se mettre en grève eux aussi, dès mardi, en soutien aux salariés des cliniques privées. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Si aucune réponse n’est apportée d’ici le lundi 20 avril, l’intersyndicale dit appeler à un élargissement du mouvement.

Les personnels des hôpitaux publics, des CHU Nord, Sud, du Centre hospitalier ouest et du GHER se mettront alors également en grève, "en soutien aux salariés des cliniques privées". Un préavis sera déposé ce mardi.

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