Les cliniques privées de La Réunion en grève ce lundi

L'intersyndicale CFTC Santé Sociaux, CGTR Santé et Action Sociale, UR 974 et FO Santé Privé des cliniques privées de La Réunion lance un appel à la grève pour ce lundi 20 avril 2026. Ils demandent une égalité de traitement avec les salariés du secteur public de la santé (Photo : DR)

Ce jeudi 16 avril, l'intersyndicale a obtenu un rendez-vous avec la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP OI) à la clinique des Orchidées du Port.

Lors de cet échange, l'intersyndicale et la fédération ont vu que leurs revendications en termes de condition de travail étaient les mêmes. "L'idée est désormais de se retrouver à la même table pour faire remonter les demandes au ministère", explique Rudolphe Dain, référent des cliniques privées - CFTC Réunion.

Une rencontre est prévue le 7 mai "en espérant que l'ARS répondra présent à ce premier travail", dit-il.

L'Agence régionale de santé de La Réunion devrait se positionner ce lundi, lors d'une audience prévue à 15h30 avec l'intersyndicale.

Lire aussi - Santé à La Réunion : la CFTC Santé Sociaux réclame l'égalité de traitement entre le privé et le public

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]