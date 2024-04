Saint-Benoît Batkaré et Emma Nona en concert au Bisik

Le vendredi 12 avril 2024, le Bisik reçoit Batkaré et Emma Nona pour une soirée péï aux rythmes des kass kass, roulèr et kayamb. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik (Photo : Bisik)

La soirée débutera avec Batkaré qui nous invite à un voyage musical qui commence tout près de nous, avec son premier EP "Anndan". L'esthétique "Chanson Maloya World" du groupe est issue d’un métissage entre le maloya, la musique indienne et le blues pour proposer un savant dosage issu de ces riches et belles racines. Ses textes se veulent conscients, libérateurs et doux, engagés sur des axes profondément humains.

La soirée suivra avec Emma Nona, la jeune artiste réunionnaise qui mélite pour la rennaissance du patrimoine de La Réunion. Avec ses Kass Kass et sa voix cristalline, l'artiste dépose ses paroles sur un nuage, accompagnée sur scène par de talentueux musiciens comme Rodolphe Céleste, Victor Boyer, Ivan Vinh San, Lucas Hoarau ou Fabien Boké.

-Vendredi 12 avril-

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place