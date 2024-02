Édouard Philippe en visite au Port

Escale de plus de deux heures au Port pour Édouard Philippe, maire du Havre, (premier port français) et président de l’association Internationale Ville et Ports (AIVP). Pour son 1er voyage à La Réunion, l’ancien premier ministre, pour qui "cette visite du port était incontournable" a été accueilli au Grand Port Maritime de La Réunion (GPMLR) ce mercredi 21 février 2024, en présence du maire du Port Olivier Hoarau. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Le Port)

Édouard Philippe a reçu des mains de Shenaz Bagot, la présidente du Conseil de surveillance du GPMLR, la médaille du Grand Port maritime. Place ensuite à une visite des installations portuaires afin d’évoquer les grands enjeux (pêche, réparation navale, Zone Arrière Portuaire) pour le Grand Port. La première halte a mené la délégation sur le site, classé au patrimoine, de la Maison des Ingénieurs dite le "Logement des employés" qui accueillera le futur Port Center de La Réunion.

Le projet Port center est mené dans le cadre d’un partenariat Ville du Port / Grand Port maritime/ Etat et Territoire de l’ouest. Il s’inspire des structures existantes dans d’autre villes portuaires dont le Havre. Le maire Olivier Hoarau a rappelé que ce centre vise à mettre en avant la singularité portuaire et maritime de l’ile de La Réunion et à rapprocher la population de son port.

"Il s’inscrit dans un projet global qui englobe Les Portes de l’Océan et prévoit des logements de standing aux côtés d’activités touristiques et commerciales" a fait ressortir le maire du Port.

Pour Édouard Philippe, venu à La Réunion pour écouter, apprendre et nourrir ses réflexions, "c’est une très bonne démarche de s’engager dans la création de Port centers qui sont au cœur de réflexions assez poussées de l’association Internationale Ville et Ports. Ils permettent de montrer la diversité des ports et des métiers portuaires à la population".

Rappelons qu’en marge de sa création, le Port center a fait l’objet d’une étude menée par l’AIVP.