Le Port : alon respek’ nout’ kartié à la Rivière des Galets

La Semader en partenariat avec le TCO, Cycléa et la ville du Port, organise l’opération "Alon respek’ nout’ kartié" ce mardi 8 août 2023 de 9h à 16h en pied d'immeuble du groupe d'habitation Rodin à la Rivière des Galets. Cette journée d'actions autour de la gestion des déchets a pour but d’informer les locataires et les riverains sur la gestion et la valorisation des déchets. Ci-dessous nous relayons le communiqué (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Plusieurs animations sont prévues sur cette journée notamment l’installation d’un dépôt de bouteilles en plastique (ramenez vos bouteilles et gagnez des bons d'achats), des stands d’information et de sensibilisation ou encore des actions de nettoyage sous forme de jeux.

Les habitants pourront également participer aux ateliers réparation de petits électroménagers, fabrication de produits ménagers et dégustation. Ils pourront aussi s’informer sur projets d’amélioration du cadre de vie dans le quartier.