14 personnes participent cette année au concours jardins et balcons fleuris au Port. Du lundi 27 novembre au mercredi 29 novembre 2023, les élues, Véronique Bassonville et Danila Bègue, déléguées respectivement à la Promotion du cadre de vie et à la valorisation du patrimoine historique et un agent du service environnement ont visité les jardins et balcons en compétition" note la mairie portoise dans le communiqué que nous publios ci-dessous (Photo Mairie du Port)