Les jeunes élus portois font le bilan des actions réalisées en 2023

Ce jeudi 6 juillet 2023, les jeunes élus du Port se sont réunis pour un dernier conseil l’année scolaire écoulée. L’occasion pour la maire enfant Elise Sautron de faire le bilan des actions réalisées dans le cadre de trois commissions : "école citoyenneté et laïcité", "environnement et cadre de vie", "sport, loisirs, culture". Nous publions le communiqué au complet ci-dessous (Photo: ville du Port)

En 2018, la ville du Port mettait en place un Conseil Municipal des Enfants (CME) afin de permettre aux plus jeunes de faire l’expérience concrète du fonctionnement de la démocratie et de démontrer leur capacité à s’investir pour leur territoire.

Le 3 novembre 2022, Élise Sautron, élève de CM1 à l’école Gervais Barret, était élue au second tour Maire enfant par l’ensemble de ses camarades. Tout au long de l’année, les 28 jeunes élus ont eu à gérer des projets avec un budget alloué au CME.

Ce jeudi 6 juillet, les jeunes élus se sont réunis pour un ultime conseil. L’occasion pour la Maire enfant de faire le bilan des actions réalisées par chacune des trois commissions lors de l’année scolaire écoulée.

-Les principales actions du CME :-

- La commission "École citoyenneté et laïcité" : organisation d’une journée intergénérationnelle et inclusive au Parc Boisé. L’objectif : favoriser les liens entre les personnes âgées et les jeunes générations, partager un moment convivial et sensibiliser à la différence. Au total, 185 personnes ont répondu présentes sous la houlette des membres de la Maison des Seniors et des associations œuvrant sur le territoire.

- La commission "Environnement et cadre de vie" s’est investie dans l’enregistrement de "Bataille", une chanson appelée à devenir un véritable outil de sensibilisation sur la protection de l’environnement auprès des jeunes et des moins jeunes. Un projet piloté par le chanteur Tias.

- La commission "Sport, loisirs, culture" s’est consacrée à la promotion du parcours Ville Musée du Port. L’occasion pour les écoliers de (re)découvrir leur ville et d’avoir un regard différent, notamment grâce au street art. Les murs de certains quartiers sont devenus de véritables lieux d’expression, permettant à la Ville du Port de devenir un musée à ciel ouvert.

- Enfin, les élus du CME ont eu l’opportunité de participer à plusieurs séquences et cérémonies officielles, et événements républicains (commémoration du 8 mai 1945, passage de la Flamme du Soldat inconnu, inauguration Mail Alain Péters...) en présence du Maire Olivier Hoarau.

Lors de ce dernier conseil du CME, Mémouna Patel, adjointe au Maire déléguée à la Vie Éducative, a tenu à souligner l’engagement de ces jeunes citoyens qui ont fait émerger plusieurs projets d’intérêt général et rappeler "l’espoir que nous portons sur eux : la réussite éducative".

En conclusion, Elise Sautron, Maire enfant, a quant à elle qualifié cette année d’enrichissante et appelé ses camarades à ne pas être passifs mais à être des acteurs engagés car "nous sommes les futurs citoyens de demain".