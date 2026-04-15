Conseil municipal : le Port adopte un budget 2026 de 109 millions d'euros

Réuni en Conseil municipal ce mardi 14 avril 2026 sous la présidence du maire Olivier Hoarau, le conseil municipal de la ville du Port a adopté le budget primitif 2026 de la commune. Celui-ci s’élève à 109 millions d’euros, répartis entre 79,2 millions d'euros de fonctionnement et 29,8 millions d'euros d’investissement (Photo : ville du Port)

"C’est un budget de prudence, avec un équilibre réel permettant de maintenir la continuité et la qualité du service public", a déclaré Olivier Hoarau.

Dans un contexte national incertain, le maire a également alerté sur le manque de visibilité des dotations de l’État et l’impact des contrats aidés sur les politiques publiques et les familles.

- Pas d’augmentation des impôts et une politique sociale renforcée -

"Afin de préserver le pouvoir d’achat des Portois, la municipalité a décidé de maintenir inchangés les taux des impôts locaux, stables depuis 2018", note la ville.

Dans le même temps, la municipalité "renforce son engagement en matière de solidarité avec une enveloppe de 6,65 millions d'euros allouée au CCAS, pour l’accompagnement des publics fragiles".

"Cette dotation exceptionnelle représente près de 200 euros par habitant et traduit notre volonté politique d’affirmer la justice sociale au cœur de nos orientations", a souligné Olivier Hoarau.

Depuis 2018, cette subvention a progressé de 4 millions d’euros.

La Ville mobilise également 5 millions d'euros de subventions sur fonds propres pour soutenir les associations et les établissements d’enseignement.

- Plus de 20 millions d'euros investis pour préparer l’avenir -

La ville poursuit une politique d’investissement soutenue avec plus de 20 millions d'euros engagés en 2026, notamment pour :

- les opérations ANRU et NPNRU ;

- la réhabilitation du complexe sportif municipal ;

- la RHI de la Rivière des Galets ;

Un programme pluriannuel de 3 millions d'euros pour les écoles (2026-2031) vient compléter ces investissements.