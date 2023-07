Conseil municipal : Le Port vote une motion contre les violences urbaines

Ce mardi 4 juillet 2023 s’est réuni le Conseil municipal du Port. 14 dossiers étaient à l’ordre du jour, dont une motion relative aux violences urbaine qui mit en tension la ville du port durant cinq jours. "Des faits intolérables se sont produits à Paris et ailleurs […] Je le dis avec beaucoup de gravité et de sérieux, nous ne nous laisserons pas faire. Nous reconstruirons la maison des Citoyens, la population peut compter sur nous", a déclaré le maire du Port dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: illustration rb/www.imazpress.com)

En préambule une motion relative aux violences envers les élus et les agents territoriaux a été votée par les élus. Le Conseil Municipal du Port apporte tout son soutien à l’ensemble des victimes élus et les agents territoriaux dans la montée des violences et demande que les moyens d’enquête humains et financier dont disposent la police et la gendarmerie soient réévalués.

"Des faits intolérables se sont produits à Paris et ailleurs. Des écoles, mairies, bibliothèques ont été brûlées. Des lieux qui garantissent une forme d’éducation. Je le dis avec beaucoup de gravité et de sérieux, nous ne nous laisserons pas faire. Nous reconstruirons la maison des Citoyens, la population peut compter sur nous", a déclaré le Maire.

M. Olivier Hoarau a aussi dénoncé l’utilisation des réseaux sociaux pour des appels à la violence et demandé que le délai de prescription pour les menaces sur les réseaux sociaux soit étendu.

- Attribution de subventions aux associations -

Le Conseil municipal a validé l’attribution de subventions, en fonctionnement et en investissement, au titre de l’exercice 2023, à trois associations et établissements publics (Village Titan Centre Culturel, Dojo Portois et SS Jeanne d’arc) pour des actions nouvelles en adéquation avec les orientations sectorielles de la Municipalité.

- Projet de jumelage de coopération culturelle entre les villes du Port et de Marciac -

Le Conseil municipal a approuvé le principe d’un jumelage de coopération culturelle entre les villes du Port et de Marciac (sud de la France).

La Commune du Port souhaite renforcer son action culturelle en créant un grand évènement musical populaire, en 2024, mettant à l’honneur sa jeunesse et ses artistes afin de faire vivre et rayonner l’esprit du Port et de La Réunion. Mais aussi développer une logique partenariale et de co-construction des actions aux différents échelons territoriaux et participer ainsi au développement global de la filière.

C’est pourquoi, la Collectivité souhaite s’associer à la ville de Marciac qui organise depuis 45 ans l’un des plus importants festivals en Europe.

"Nous voulons profiter de l’expérience de Marciac, pour redonner cette dynamique de promotion culturelle au Port et faire bénéficier aux enfants d’un enseignement musical fondamental dans le parcours enfant / adulte... Cette action va porter la Ville encore plus haut.

Elle va créer une dynamique populaire", a souligné Olivier Hoarau.

- Convention au fonds mutualisé pour l’amélioration de l’habitat (FMAH) -

Les conseillers municipaux ont approuvé les termes de la convention cadre relative au Fonds Mutualisé pour l’Amélioration de l’Habitat (FMAH) mise en place par le TCO dans le cadre du Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat Indigne (PILHI) 2023-2025.

Il vise à accompagner les familles non éligibles aux aides pour l’amélioration de l’habitat. Il s’agit d’améliorations légères chez les particuliers pour un coût total de matériaux par logement plafonné à 5000 € correspondant à une participation Ville de 500 € par intervention.

La régie de travaux intercommunale prévoit de traiter 40 chantiers chaque année. Pour des améliorations lourdes, la maitrise d’œuvre fera intervenir un prestataire pour 20 chantiers environ par an.

Pour l’année 2023, il est prévu de mobiliser le FMAH pour cinq interventions au Port.

Reconduction des mercredis loisirs 2023/2024

Lancés en 2019, les mercredis loisirs sont reconduits grâce au partenariat entre la Collectivité, les services de l’État, la CAF et le tissu associatif.

Le dispositif permet à 400 enfants âgés de 3 à 11 ans d’accéder à la culture, aux sports et aux activités de loisirs chaque mercredi matin en période scolaire dans 4 groupes scolaires. 20 postes d’animateurs non permanents doivent être ainsi renouvelés pour la période août 2023-juillet 2024.

- Le Port, Ville Amie des Aînés -

La ville du Port adhère au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés ainsi qu'au Réseau mondial des Villes Amies des Aînés de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Le Port compte plus de 6 000 personnes âgées de plus de 60 ans soit environ 16 % de sa population. A l’horizon 2032, on estime ce chiffre à près de 8 900.

La Ville souhaite anticiper et prévenir l’évolution des besoins des seniors en termes de logements, d’accessibilité, de santé ou encore de préservation de l’autonomie.

- Recrutement d’apprentis – Droit public -

La Ville participera au contrat d’apprentissage permettant de procéder au recrutement d’apprentis inscrits en master 2 droit public, formation de niveau d’étude Bac + 5 visant à former des juristes spécialisés en droit administratif.

Ce programme de formation est mené en partenariat avec l’université de la Réunion et le CNFPT. Les apprentis interviendront principalement sur les missions juridiques telles que la commande publique et pourront participer aux commissions d’appels d’offres.