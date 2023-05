Ernestine Ichoubi Imouga, doyenne du Port à 103 ans

Née le 17 mai 1920, elle a fêté ses 103 bougies, ce mercredi. Ce qui fait d’elle la doyenne du Port. Un anniversaire célébré en toute simplicité, entourée de quelques proches et des équipes de l’Ehpad Fabien Lanave. La centenaire a reçu à cette occasion la visite de Franck Jacques Antoine, conseiller municipal et vice-président du CCAS et de Malika Moullan, directrice de la Maison des Seniors.

Native de Saint-Paul, Ernestine Ichoubi Imouga est issue d’une fratrie de 5 enfants. Elle a vécu une grande partie de sa vie au Port, dans les cités Batay Coq et Cotur. D’abord vendeuse de ‘ti bazar’, elle proposera par la suite bonbons piments, samoussas et autres confiseries aux côtés de son mari vendeur de pistaches grillées devant l’Église Jeanne d’Arc.

À sa retraite, elle est devenue une véritable globe-trotteuse visitant avec les associations de personnes âgées plusieurs pays en Afrique, en Europe, en Asie et dans l’océan Indien (Madagascar, Maurice, Rodrigues et les Seychelles).