Journées du Patrimoine : Le Port fait revivre la mémoire d’Épuisement

Ce samedi 19 septembre 2026, la Ville du Port invite le public à découvrir autrement le quartier Épuisement à La Friche, à l’occasion d’une soirée mêlant photographie, témoignages et création artistique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune portoise (Photo: mairie du Port)

- Épuisement, un quartier raconté par ses habitants -

Pendant plusieurs mois, le photographe Philippe Gaubert est allé à la rencontre des habitants d’Épuisement, avec Nathalie Natiembé et Lionel Lauret.



Témoignages, photographies, écriture, musique et vidéo ont permis de recueillir une mémoire faite de lieux, de visages, de souvenirs et d’histoires de vie. Cette démarche participative sera restituée au public à La Friche à partir de 18h30, avec l’inauguration de l’exposition photographique de Philippe Gaubert

- Une soirée pour faire vivre cette mémoire -

La soirée se poursuivra avec une projection vidéo et un mapping réalisés à partir des photographies et témoignages collectés, puis avec le spectacle Ti Somin Gran Somin à 19h30. À 20h30, Nathalie Natiembé & K’ravage clôtureront la soirée en musique.

- Les autres rendez-vous des Journées du Patrimoine au Port -

À vélo – Deux circuits culturels sont proposés à 9h30 et 13h30, au départ de La Friche. Cette visite commentée est gratuite, sur inscription à [email protected]



Les médiathèques Benoîte Boulard et Rivière des Galets proposeront également des animations autour du patrimoine photographique.La Ville du Port dévoilera à La Friche la plaque « Architecture Contemporaine Remarquable » de l’ancienne Poste, distinguant sa qualité architecturale.