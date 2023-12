La ville du Port a accueilli quatre ministres en deux jours

Les quatre visites ministérielles se sont achevées ce vendredi 1er décembre avec le déplacement de Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique. Accueilli par le maire Olivier Hoarau, le ministre délégué a pu découvrir les installations du Data Center du groupe Oceinde, le tout premier centre d’hébergement de données à La Réunion.

Situé au cœur de la zone d’activité économique et industrielle, près du Kartié Mascareignes, il sera opérationnel en septembre 2024 afin de répondre à des enjeux de souveraineté numérique, de compétitivité et de connectivité sur le territoire.

La Ville du Port, poumon économique de l’île a fait valoir ses richesses en termes d’innovation, d’attractivité et de compétitivité lors de ces visites.

Jeudi 30 novembre, c’est Olivier Becht, ministre délégué de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français à l’Étranger qui s’est rendu dans les locaux de la SAPMER engagé dans des activités de pêche et de valorisation de produits de la mer, en présence de l’adjoint au maire du Port, Armand Mouniata.

Il a été question de l'exportation des produits de la pêche réunionnaise. La SAPMER, fondée en 1947 est la deuxième entreprise exportatrice de l’île après Téréos.



Dans le même temps, les ministres Rima Abdel Malak (Culture) et Philippe Vigier (délégué aux Outre-mer) évoquaient la 21ème école d’architecture Nationale de France, la 1ere des Outre-Mer, avec Olivier Hoarau. Le maire du Port a affirmé : « Il y a 4 ministres qui viennent visiter les sites du Port sur le commerce, le numérique, l’école d’architecture, on se réjouit qu’ils viennent voir le travail qui est abouti, l’énergie qui est mise en place par les différents acteurs du territoire : la population, les équipes municipales notamment et les partenaires pour l’aboutissement des projets ».