La ville du Port met à l’honneur ses champions de muay-thaï

2023, aura été une année riche en titres pour les membres de l’association sportive culturelle de l’île de La Réunion de Muay Thai. Au total, ils ont décrochés pas moins de neuf titres. Un palmarès récompensé lors d’une soirée organisée vendredi 30 juin 2023 au Complexe sportif Olivier Manès du Port, en présence de l’adjoint au maire, délégué à la Politique sportive, Guy Pernic et d’Expédito Valin, boxeur professionnel qui a entraîné de nombreux portois. Ci-dessous, nous publions le communiqué (Photo: ville du Port)

Parmi les athlètes qui ont fait la fierté du club, de la ville du Port et de La Réunion, on retrouve les Nassibou. Le grand frère Niad a décroché le titre de champion du monde Amateurs du WBC Amazing MuayThai World Festival 2023. Sa sœur, Amel a quant à elle était sacrée championne de France, et le petit cousin Lyam a également décroché un titre.

-Honneurs à la famille Valin-

Expédito Valin est venu féliciter les jeunes champions qui poursuivent leur parcours sous la houlette d’Expédit Valin. Expédito Valin, le Portois dit "le Dragon" est désormais installé en Thaïlande dans le cadre de ses combats en MMA. Boxe anglaise, kick-boxing, muay-thaï, il cumule les titres de champion du monde, d’Europe 2013, de France 2008 et de La Réunion.

Son père, Expédit Valin, président de l’Ascri Muay Thai, a décroché 4 médailles cette année. Il est devenu vice-champion d’Europe en Master 7 et a pris le bronze en toutes catégories. Ses deux jeunes fils : Brandon, 7 ans est champion de la Réunion en moins de 23kg et Tyron 9 ans a terminé troisième dans la catégorie des moins de 28kg.

Les autres athlètes Kenny Fontaine, Benji Falvy, Selemane Ryan et Mattéo Chane Fo (enfant) ont décroché des titres ou un podium lors des championnats de La Réunion, de France et du Young Nak Muay Boxing Tour organisé par le club portois qui compte 70 licenciés cette année.