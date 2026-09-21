Le Port : l'ancienne Poste du Port reconnue "architecture contemporaine remarquable".

L'ancienne Poste du Port a été reconnue "architecture contemporaine remarquable". "Cette distinction nationale vient reconnaître la qualité architecturale de l’édifice emblématique de la Ville et renforcer sa reconnaissance au sein du patrimoine contemporain" note la mairie du Port. Une plaque a été dévoilée par le maire Olivier Hoarau en présence de Philippe Malizard, sous-préfet de l’arrondissement de l’Ouest ce samedi 19 septembre 2026 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (Photo mairie du Port)