TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

ACCIDENT À SAINT-PIERRE Le conducteur du SUV ayant percuté un cycliste et pris la fuite, interpellé

voir plus

Le Port : clap de fin pour les centres de loisirs

  • Publié le 16 janvier 2026 à 16:44
Le Port : clap de fin pour les centres de loisirs
Le Port : clap de fin pour les centres de loisirs

Ils reprennent le chemin de l'école le jeudi 22 janvier 2026. 519 enfants âgés de 3 à 12 ans ont participé aux centres de loisirs de la ville du Port, répartis sur sept groupes scolaires, autour du thème "Kiltir : mon centre, son zistwar". Au programme : activités culturelles et ludiques, séances de piscine, ateliers à la médiathèque, actions de sensibilisation, sorties à la plage et découverte des fonds marins. Nous publions, ci-dessous, la publication de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Zoom, Le Port

guest
0 Commentaires