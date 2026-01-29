Le Port : "l’arbre en ville à La Réunion" une conférence pour repenser la place des arbres dans les grands projets

"L’arbre en ville à La Réunion", c'est le titre du livre de Michel Reynaud, architecte, et de Luc Daniel, consultant en aménagements paysagers. Un livre, qui sera présenté au cours d'une conférence le vendredi 6 février 2026 à 18 h à l’ENSA-La Réunion au Port. Les auteurs pourront fournir les clés aux professionnels du secteur afin d'améliorer la conception de leurs projets, la culture, la plantation et l’entretien des arbres plantés. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville du Port. (Photo : sly/Imazpress.com)