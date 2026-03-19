Le Port : nouvelle sélection chez les Bleus du hockey pour le Portois Johannick Futol

Direction Nottingham en Angleterre, pour Johannick Futol. Le joueur de hockey originaire du Port est membre de l'USPG Hockey de la ville. Du 26 au 31 mars 2026, il va découvrir l’aventure en salle avec une première sélection chez les Bleus dans cette discipline qui se joue à 6 contre 6 sur un terrain de handball avec crosses et balles et se distingue par son rythme soutenu, son jeu fluide et ses nombreuses occasions de buts. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville à ce sujet. ( Photo : ville du Port)