Le Port en fête : des milliers de personnes réunies pour l’illumination de la ville

La Ville du Port dans ses plus beaux habits de lumière ! L’inauguration des illuminationsdésormais une tradition de fin d’année au Port, a eu lieu ce vendredi 1er décembre en présence du maire Olivier Hoarau et des élus du Conseil municipal du Port.

C’est un rendez-vous important "qui rappelle que la période des fêtes a démarré" a souligné le maire. "

La Collectivité est toujours présente au plus près de population et ce soir, c’est un moment de fête, de joie, de bonheur et d’amour qui mi ve lance ek zot » a déclaré le maire.

Show mode avec l’ACP, les commerçants de la ville du Port, Mikl et ses invités (les chanteurs Algéric et Tatase), l’artiste international Big MJ et des groupes de quartiers ont assuré le spectacle dans une ambiance de folie. 10 000 visiteurs venant du Port et de toute La Réunion se sont rendues sur la place des Cheminots pour assister à cette inauguration. Une soirée également suivie par un millier de spectateurs en direct sur la page Facebook de la Ville. Sans oublier, 42 000 vues de la vidéo du live. Un franc succès pour cette année 2023.

Plus d’un millier de décorations ont été installées sur environ 5 km de voirie et d’espaces publics au Port. Guirlandes, gouttes d’eau, pluie d’anges, sphères 3D, un sapin de 6m (parvis du Grand marché), ces illuminations viennent embellir rues, quartiers et ronds-points du Port pour créer une véritable ambiance de fête et cela pour le plus grand plaisir des Portois et des Réunionnais.

Cette inauguration donne le coup d’envoi de plusieurs jours de festivités orchestrées par la Ville du Port et ses partenaires. Le Port en fête vous propose d’ici le 20 décembre de nombreux événements tels que Urban Sport, Fet kaf, l’ouverture du nouveau marché forain de l’Oasis, la fête foraine à la Rivière des Galets...