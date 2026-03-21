Le Port installe son nouveau Conseil municipal, Olivier Hoarau réélu

Ce samedi 21 mars 2026, à l’Hôtel de Ville, s’est tenue la séance d’installation du nouveau Conseil municipal du Port, à l’issue des élections municipales du 15 mars. Moment solennel de la vie démocratique locale, cette séance a marqué l’ouverture officielle de la nouvelle mandature. Olivier Hoarau a été réélu maire du Port, pour la troisième fois (Photo ville du Port)

Après l’appel des conseillers municipaux et la vérification du quorum, le Conseil a procédé à l’élection du Maire. Olivier Hoarau a été élu Maire du Port à la majorité, entamant ainsi un troisième mandat consécutif.

Dans son discours, il a tenu à saluer la confiance des Portoises et des Portois : "Les électeurs Portois nous ont renouvelé leur confiance pour continuer le travail pour Le Port."

Le Conseil municipal a ensuite fixé à 11 le nombre d’adjoints, avant de procéder à leur élection. La liste présentée par la majorité municipale a été élue.

Les adjoints au Maire

• 1er adjoint : Franck-Jacques Antoine

• 2e adjointe : Annick Le Toullec

• 3e adjoint : Wilfrid Cerveaux

• 4e adjointe : Jasmine Béton

• 5e adjoint : Bernard Robert

• 6e adjointe : Memouna Patel

• 7e adjoint : Guy Pernic

• 8e adjointe : Catherine Gossard

• 9e adjoint : Zakaria Ali

• 10e adjointe : Danila Begue

• 11e adjoint : Armand Mouniata



La séance s’est poursuivie par la lecture de la Charte de l’élu local, rappelant les principes déontologiques et les engagements républicains qui s’imposent à chaque élu.

- "Élever la condition sociale de tous les Portois" -

Dans une intervention marquée par un appel à la responsabilité collective, le Maire a fixé le cap de cette nouvelle mandature : "Nous n’avons qu’une seule ambition : élever la condition sociale de tous nos concitoyens."

Il a également insisté sur la nécessité d’une action publique guidée par l’intérêt général : ""Agir d’une seule pensée, celle de l’intérêt général ; d’un seul mouvement, celui de l’union."

- Faire vivre “la famiy portoise” -

Plaçant le mandat sous le signe de "la famiy portoise", Olivier Hoarau a appelé à l’unité et à la solidarité : "Nos cœurs doivent battre à l’unisson pour la famiy portoise."

Cette vision se traduira par des politiques publiques centrées sur les priorités du quotidien : éducation, emploi, logement, sécurité, environnement, culture et solidarité.

Une dynamique collective au service des habitants

Le Maire a enfin appelé l’ensemble des élus à faire preuve d’engagement, d’humilité et de responsabilité tout au long du mandat, dans un esprit d’union et de service public.

"Cette séance d’installation ouvre ainsi un nouveau chapitre pour la ville du Port, placé sous le signe de l’action collective et de l’ambition pour le territoire et ses habitants", conclut la ville.

