Le Port : "Jelly Jazz" un spectacle de jazz pour enfant pour le festival Groove Dann Port

Rendez-vous au Kabardock, au Port, ce vendredi 20 mars 2026 pour un spectacle réservé aux enfants. "Jelly Jazz" nous embarque pour un voyage, à la guitare, au saxophone, et en chansons. Les artistes Léon Le Nair et Jean-Baptiste Drevet s'appliquent à faire aimer le jazz des années 1920 aux enfants éloignés de l’offre culturelle. Ouverture des portes à 18 h 30 pour ce spectacle proposé dans le cadre du festival Jazz Dann Port. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la ville (Photo : Kabardock)