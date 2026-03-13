Le Port : "Karnaval en couleurs" le grand rassemblement des centres de loisirs de la ville pour finir les vacances

Pour marquer la fin des vacances, un grand rassemblement des accueils de loisirs a eu lieu ce jeudi 12 mars 2026, au Complexe Sportif Municipal. 445 enfants des sections maternelle et élémentaire, encadrés par 91 adultes, ont participé à ce moment festif qui a été marqué par un "Karnaval en couleurs". Après un défilé en tenues confectionnées par les vacanciers et animateurs, tout ce beau monde s’est retrouvé pour un pique-nique avant d’enchainer sur une série de jeux et un loto quine. (Photo : ville du Port)